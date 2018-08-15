Сегодня в шесть утра на трассе Киев-Чоп случилось масштабное ДТП – водитель грузовика протаранил отбойник, выехал на встречную полосу и врезался в легковое авто.
В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, сообщают в Нацполиции Житомирской области.
Личности погибших установили: водитель - житель Киевской области 1990 года рождения, пассажир – житель Черниговщины, 1987 года рождения.
Предварительная квалификация дела – "Нарушение правил дорожного движения".
От удара грузовик опрокинулся набок и загорелся, водитель – выскочил из кабины и сбежал.
Столб дыма было видно за несколько километров, на трассе образовалась пробка
Полиция оцепила место аварии, спасатели затушили огонь. Оказалось, что грузовик – турецкой регистрации, а в салоне остались некоторые документы водителя. Правоохранители выяснили, что он гражданин Турции, 1967 года рождения, попал на камеры наблюдения у ближайшей заправки. В полиции предполагают, он может попытаться сбежать из страны, или обратится в больницу. Пограничников – известили.