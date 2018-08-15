Убийство правозащитницы Ноздровской: прокуратура передала в суд обвинительный акт

В среду, 15 августа, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. ОБ этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством Вышгородского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Ю. Россошанського, который обвиняется в убийстве И. Ноздровськои по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенные с особой жестокостью) УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные во время досудебного расследования выводы судебно-медицинской экспертизы указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей. В связи с этим прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, 1 января 2018 года тело Ирины Ноздровской нашли в Вышгородском районе Киевской области. По данным экспертизы, она умерла от многочисленных колото-резаных ран.

В ее убийстве признался Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, которого подозревают в том, что он 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил на автомобиле Светлану Сапатинскую - сестру Ирины Ноздровской.

Ирина Ноздровская длительное время пыталась доказать в суде вину Дмитрия Россошанского.