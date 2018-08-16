В Харькове в районе торгового центра "Французский бульвар" местному жителю удалось снять на видео пыльный вихрь.
Соответствующий ролик был опубликован на Youtube.
В харьковском гидрометцентре отметили, что то это явление свойственно региону в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается.
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Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, чем и отличается от смерча, который появляется из грозового облака.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Отметим, ранее в небе над Харьковом заметили редкое явление - гало.