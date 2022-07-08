Ученые рассказали, что происходит внутри торнадо
Никто не станет отрицать, что торнадо — невероятно захватывающее и в то же время пугающее зрелище, но как он выглядит внутри, объяснили эксперты.
Все мы знаем о загадочном атмосферном вихре торнадо. Он одновременно поражает и невероятно ужасает. Но как он выглядит внутри? Рассказали исследователи, пишет The Grunge.
Давайте представим, что вас захватило торнадо. Вы не сможете оставаться внутри вихря очень долго, так как ветер сбросит вас обратно на землю. При этом из-за осколков вы получите множество травм. Но что бы вы обоняли, услышали и увидели, если бы вас унесло в торнадо?
Запах роз и серы
По словам охотника за штормами Тима Самараса, торнадо на самом деле пахнет очень приятно. Самарас говорит, что те, кто пережил циклоны, часто сообщают о приятном запахе свежескошенной травы, водопадов или сырой земли после шторма. В этом есть логика, если подумать о том, что "переварил" циклон. А вот торнадо, "жующие" обломки дома, пахнут менее приятно, чем весенние лилии, например, природным газом или серой.
Апокалиптическое гудение
За свою карьеру охотника за штормами Самарас столкнулся со многими торнадо.
"Быть рядом с торнадо — это нечто невероятное. Поток ветра, происходящий в торнадо действительно издает звуки. Если торнадо в открытом поле, он звучит как водопад. Если в населенном пункте, он становится более громоподобным", — объяснил Самарас.
Внутри торнадо также может слышаться звук апокалиптического гудения, биения или яростно-вибрирующий гул.
Свободная зона
Преодолев сильный запах серы и услышав звук, похожий на рев товарного поезда, вы наверняка будете ошеломлены. Но что же вы увидите в этом чудовищном месте?
Ученые не совсем уверены. Визуальных наблюдений изнутри торнадо нет, поскольку он создает чрезвычайно сильные и опасные наземные условия. Если бы мы разместили камеры на пути торнадо, они либо были бы повреждены сильным ветром и кружащимися обломками, либо засохли бы от грязи и воды, что сделало бы их неспособными производить какие-либо полезные снимки.
Однако, у экспертов есть некоторые идеи о внутренней структуре торнадо, полученные с помощью инструментов, называемых мобильными доплеровскими радиолокаторами. Специалисты способны управлять этими сложными инструментами рядом с торнадо, но останавливаться на безопасном расстоянии.
Так эксперты узнали, что в центре торнадо часто есть свободная зона или, по крайней мере, зона, свободная от дождя и мусора. В этом месте также дуют очень сильные вертикальные ветры, которые иногда достаточно сильны, чтобы сдувать дорожное покрытие с дорог.
Это свободное пространство окружено кольцом сильного дождя и обломков, которые обычно движутся наружу, в сторону от центра торнадо. Области проливного дождя, которые находятся немного дальше от торнадо, в свою очередь, иногда спиралевидно закручиваются внутрь к области вращения, подобно спиральным полосам, которые простираются наружу.
Ученые также узнали, что многие торнадо на самом деле не спускаются с облака на землю. Скорее, они образуются на земле и быстро поднимаются вверх. Причем зачастую менее чем за минуту.