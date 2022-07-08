Ученые рассказали, что происходит внутри торнадо

Никто не станет отрицать, что торнадо — невероятно захватывающее и в то же время пугающее зрелище, но как он выглядит внутри, объяснили эксперты.

Все мы знаем о загадочном атмосферном вихре торнадо. Он одновременно поражает и невероятно ужасает. Но как он выглядит внутри? Рассказали исследователи, пишет The Grunge.

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Давайте представим, что вас захватило торнадо. Вы не сможете оставаться внутри вихря очень долго, так как ветер сбросит вас обратно на землю. При этом из-за осколков вы получите множество травм. Но что бы вы обоняли, услышали и увидели, если бы вас унесло в торнадо?

Запах роз и серы

По словам охотника за штормами Тима Самараса, торнадо на самом деле пахнет очень приятно. Самарас говорит, что те, кто пережил циклоны, часто сообщают о приятном запахе свежескошенной травы, водопадов или сырой земли после шторма. В этом есть логика, если подумать о том, что "переварил" циклон. А вот торнадо, "жующие" обломки дома, пахнут менее приятно, чем весенние лилии, например, природным газом или серой.

Апокалиптическое гудение

[ + – ] По словам охотника за штормами Тима Самараса, торнадо на самом деле пахнет очень приятно

За свою карьеру охотника за штормами Самарас столкнулся со многими торнадо.

"Быть ​​рядом с торнадо — это нечто невероятное. Поток ветра, происходящий в торнадо действительно издает звуки. Если торнадо в открытом поле, он звучит как водопад. Если в населенном пункте, он становится более громоподобным", — объяснил Самарас.

Внутри торнадо также может слышаться звук апокалиптического гудения, биения или яростно-вибрирующий гул.

Свободная зона

Преодолев сильный запах серы и услышав звук, похожий на рев товарного поезда, вы наверняка будете ошеломлены. Но что же вы увидите в этом чудовищном месте?

Ученые не совсем уверены. Визуальных наблюдений изнутри торнадо нет, поскольку он создает чрезвычайно сильные и опасные наземные условия. Если бы мы разместили камеры на пути торнадо, они либо были бы повреждены сильным ветром и кружащимися обломками, либо засохли бы от грязи и воды, что сделало бы их неспособными производить какие-либо полезные снимки.

[ + – ] Внутри торнадо также может слышаться звук апокалиптического гудения, биения или яростно-вибрирующий гул

Однако, у экспертов есть некоторые идеи о внутренней структуре торнадо, полученные с помощью инструментов, называемых мобильными доплеровскими радиолокаторами. Специалисты способны управлять этими сложными инструментами рядом с торнадо, но останавливаться на безопасном расстоянии.

Так эксперты узнали, что в центре торнадо часто есть свободная зона или, по крайней мере, зона, свободная от дождя и мусора. В этом месте также дуют очень сильные вертикальные ветры, которые иногда достаточно сильны, чтобы сдувать дорожное покрытие с дорог.

Это свободное пространство окружено кольцом сильного дождя и обломков, которые обычно движутся наружу, в сторону от центра торнадо. Области проливного дождя, которые находятся немного дальше от торнадо, в свою очередь, иногда спиралевидно закручиваются внутрь к области вращения, подобно спиральным полосам, которые простираются наружу.

Ученые также узнали, что многие торнадо на самом деле не спускаются с облака на землю. Скорее, они образуются на земле и быстро поднимаются вверх. Причем зачастую менее чем за минуту.