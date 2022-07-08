Учені розповіли, що відбувається усередині торнадо

Ніхто не заперечуватиме, що торнадо — неймовірно захопливе і водночас страшне видовище, але як він виглядає всередині, пояснили експерти.

Усі ми знаємо про загадкове атмосферне вихор торнадо. Він одночасно вражає та неймовірно жахає. Але як він виглядає усередині? Розповіли дослідники, пише The Grunge.

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Уявімо, що вас захопило торнадо. Ви не зможете залишатися всередині вихору дуже довго, оскільки вітер скине вас назад на землю. При цьому через уламки ви отримаєте безліч травм. Але що б ви нюхали, почули і побачили, якби вас забрало в торнадо?

Запах троянд і сірки

За словами мисливця за штормами Тіма Самараса, торнадо пахне дуже приємно. Самарас каже, що ті, хто пережив циклони, часто повідомляють про приємний запах свіжоскошеної трави, водоспадів чи сирої землі після шторму. У цьому є логіка, якщо подумати, що "переварив" циклон. А ось торнадо, що "жують" уламки будинку, пахнуть менш приємно, ніж весняні лілії, наприклад, природним газом або сіркою.

Апокаліптичне гудіння

[ + – ] За словами мисливця за штормами Тіма Самараса, торнадо насправді пахне дуже приємно

За свою кар'єру мисливця за штормами Самарас зіткнувся з багатьма торнадами.

"Бути поряд із торнадо — це щось неймовірне. Потік вітру, що відбувається в торнадо, справді видає звуки. Якщо торнадо у відкритому полі, він звучить як водоспад. Якщо в населеному пункті, він стає більш громоподібним", — пояснив Самарас.

Усередині торнадо також може чути звук апокаліптичного гудіння, биття або люто-вібрувальний гул.

Вільна зона

Подолавши сильний запах сірки і почувши звук, схожий на рев товарного потяга, ви напевно будете приголомшені. Але що ви побачите в цьому жахливому місці?

Учені не зовсім упевнені. Візуальних спостережень зсередини торнадо немає, оскільки він створює надзвичайно сильні та небезпечні наземні умови. Якби ми розмістили камери на шляху торнадо, вони або були б пошкоджені сильним вітром та уламками, що кружляють, або засохли б від бруду і води, що зробило б їх нездатними робити будь-які корисні знімки.

[ + – ] Усередині торнадо також може чути звук апокаліптичного гудіння, биття або люто-вібрувальний гул

Проте, експерти мають деякі ідеї про внутрішню структуру торнадо, отримані за допомогою інструментів, званих мобільними доплерівськими радіолокаторами. Фахівці здатні керувати цими складними інструментами поряд із торнадо, але зупинятися на безпечній відстані.

Так експерти дізналися, що в центрі торнадо часто є вільна зона або принаймні зона, вільна від дощу та сміття. Тут також дмуть дуже сильні вертикальні вітри, які іноді досить сильні, щоб здувати дорожнє покриття з доріг.

Цей вільний простір оточений кільцем сильного дощу й уламків, які зазвичай рухаються назовні, у бік від центру торнадо. Ділянки зливи, які знаходяться трохи далі від торнадо, зі свого боку, іноді спіралеподібно закручуються всередину до ділянки обертання, подібно до спіральних смуг, які простягаються назовні.

Учені також дізналися, що багато торнадо насправді не спускаються з хмари на землю. Скоріше вони утворюються на землі та швидко піднімаються вгору. Причому найчастіше менш ніж за хвилину.