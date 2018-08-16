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Главная » Страна » Видео В Азовском море браконьеры под видом ученых ловили рыбу в промышленных масштабах

Видео В Азовском море браконьеры под видом ученых ловили рыбу в промышленных масштабах

<span class="label red">Видео</span> В Азовском море браконьеры под видом ученых ловили рыбу в промышленных масштабах

Ловля бычка сейчас запрещена

16.08.18 294
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Полицейские разоблачили браконьеров, которые под видом научно-исследовательских работ осуществляли лов бычка в промышленных масштабах. У правонарушителей изъяли свыше 5 тонн рыбы, сообщает пресс-служба МВД.

В связи с массовым нерестом рыбы, в частности бычка, промышленный вылов разрешен только в определенный период времени. Однако постоянно находятся желающие продолжить лов рыбы вопреки существующим запретам. 

"Оперативниками управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции было установлено, что рыболовные предприятия, прикрывая преступную деятельность официальными документами, полученными от государственного Института, осуществляли вылов морской рыбы", - говорится в сообщении.

Согласно документам судовладельцы проводили научно-исследовательские работы, так называемый научный вылов рыбы. Однако количество водных биоресурсов, которое ежедневно вылавливались, значительно превышало необходимые объемы для научных исследований.

Правоохранители на одном из судов частного предпринимателя изъяли более 2 тонн только выловленного бычка, а на складе в Бердянске еще свыше 3 тонн.

Отрыто уголовное дело по ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Мариуполе и Николаеве был зафиксирован массовый замор бычка.

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