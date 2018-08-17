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Главная » Страна » Экс-торнадовцы планировали "массовые бесчинства", - Матиос

Экс-торнадовцы планировали "массовые бесчинства", - Матиос

Экс-торнадовцы планировали "массовые бесчинства", - Матиос
Фото: daily.rbc.ua

Была расписана роль каждого участника беспорядков

17.08.18 28
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе обысков в камере Лукьяновского СИЗО, в которой содержались бывшие бойцы Торнадо, найдены записи планов организации "массовых бесчинств".

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Кроме алкоголя, мобильных телефонов и взрывчатых веществ, по словам прокурора, в камере экс-торнадовцев были найдены "бухгалтерия и записи в виде планирования, организации и управления массовыми бесчинствами не только в зоне нахождения осужденных торнадовцев, но и за пределами помещения, то есть в Киеве, а также на территории Украины".

Прокурор говорит, что в этих планах была расписана роль каждого предполагаемого участника беспорядков, которые должны совершаться якобы в угоду определенным политическим силам.

"Кроме этого, бухгалтерский журнал расходов этих осужденных удивил цинизмом: прогулка по коридору, вызов для утоления никчемных и нелюдских плотских утех, и все это было оцифровано и написано, кому было передано", - сказал Матиос.

Подробности о найденном во время обыска главный военный прокурор пообещал обнародовать на следующей неделе.

Напомним, стало известно, как "торнадовцы" оказались в одной камере СИЗО.

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