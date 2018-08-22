Украина 1000 дней не получает газ из России

В ночь с 22 на 23 августа исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина перестала получать газ напрямую из России.
Об этом свидетельствует счетчик на сайте компании "Укртрансгаз".
"Символично накануне Дня Независимости: сегодня в полночь пересечем отметку в 1000 дней, как импортируем газ только с западной границы. Хорошо, что мы в свое время запустили счетчик, иначе можно было бы упустить", - написал в сети микроблогов Twitter советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.
#символічно напередодні Дня Незалежності,- сьогодні опівночі перетнемо позначку в 1000 днів як імпортуємо газ лише із західного кордону. Добре, що ми у свій час запустили лічильник, інакше можна було би прогавити: https://t.co/DgNf4il084 https://t.co/DgNf4il084— Максим Білявський (@gasspeak) 22 августа 2018 г.
Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах - 14,7 миллиарда кубометров газа. К началу отопительного сезона 2017 - 2018 гг в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.
Напомним, Газпром увеличил поставки газа оккупированному Донбассу. Поставки выросли на 10,4%.