Украина 1000 дней не получает газ из России

В ночь с 22 на 23 августа исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина перестала получать газ напрямую из России.

Об этом свидетельствует счетчик на сайте компании "Укртрансгаз".

"Символично накануне Дня Независимости: сегодня в полночь пересечем отметку в 1000 дней, как импортируем газ только с западной границы. Хорошо, что мы в свое время запустили счетчик, иначе можно было бы упустить", - написал в сети микроблогов Twitter советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.