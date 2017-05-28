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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео "Нелюбовная" притча о России входит в число главных претендентов на Золотую пальмовую ветвь

Видео "Нелюбовная" притча о России входит в число главных претендентов на Золотую пальмовую ветвь

<span class="label red">Видео</span> "Нелюбовная" притча о России входит в число главных претендентов на Золотую пальмовую ветвь
Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

На Каннском кинофестивале закончится показ картин, которые претендуют на главный приз

28.05.17 670
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Сегодня, 28 мая, на Каннском кинофестивале закончится показ картин, которые претендуют на главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" и жюри останется определиться с победителями.

В рамках воскресного показа публика посмотрит фильмы о киллере, вооруженном молотком, активистах борьбы со СПИД и притчу о путинской России. (Речь идет о фильме "Нелюбовь" Андрея Звягинцева). Все трое входят в число серьезных претендентов на главный приз.

После сегодняшнего показа 9 членов жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром должны будут решить, какой фильм победит.

Критики говорят, что гонка проходит невероятно открыто, а многие даже жаловались, что нет какого-то выдающегося фильма, который бы однозначно лидировал среди 19-ти, представленных в официальном конкурсе.

Напомним, фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале.

 

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