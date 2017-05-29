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Главная » Стиль жизни » Культура » "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил "Квадрат" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил "Квадрат" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил "Квадрат" Рубена Эстлунда
Рубен Эстлунд / Фото: EPA/UPG

Гран-при достался ленте "120 ударов в минуту" Робена Кампийо

29.05.17 128
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Главный приз Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Гран-при (вторая по значимости награда) достался ленте "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо. Об этом пишет Медуза.

София Коппола удостоилась награды за лучшую режиссуру за картину "Роковое искушение".

Россиянин Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз симпатий жюри.

Лучшим актером признали Хоакина Феникса (фильм "Ты никогда здесь не был"), а лучшей актрисой  – Диану Крюгер (фильм "Из ниоткуда"). Приз за лучший сценарий получили ленты "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса и "Ты никогда здесь не был" Линн Рэмси.

Всего в рамках 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля за победу боролись 19 фильмов, в том числе работа украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая".

Председателем жюри в этом году был испанский режиссер Педро Альмодовар. Ведущей церемоний открытия и закрытия стала итальянская киноактриса Моника Беллуччи. Кроме того, в жюри фестиваля вошли американская актриса Джессика Честейн, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, корейский режиссер Пак Чхан Ук, американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред. 

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