Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии

Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала на своем сайте список деятелей, приглашенных в ее состав в 2017 году.
Среди них – режиссер Кира Муратова.
В список вошли 774 человека из 57 стран. Для тех, кто примет приглашение, проведут специальные приемы этой осенью.
В режиссерском списке представлены Нана Джорджадзе, Том Форд, Гай Ричи.
Как зачем-то отметили в академии, с 2015 по 2017 год число приглашенных в организацию женщин выросло на 359%.
Отметим, Кира Муратова станет Почетным гражданином Одессы. Соответствующий проект решения вынесен на ближайшую сессию муниципального собрания, которая состоится 26 июля.
Напомним, Кира Муратова — один из самых значительных режиссеров нашего времени, автор таких шедевров, как "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром" и многих других. Она больше не снимает кино.