Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии

Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала на своем сайте список деятелей, приглашенных в ее состав в 2017 году.

Среди них – режиссер Кира Муратова.

В список вошли 774 человека из 57 стран. Для тех, кто примет приглашение, проведут специальные приемы этой осенью.

В режиссерском списке представлены Нана Джорджадзе, Том Форд, Гай Ричи.

Как зачем-то отметили в академии, с 2015 по 2017 год число приглашенных в организацию женщин выросло на 359%.

Отметим, Кира Муратова станет Почетным гражданином Одессы. Соответствующий проект решения вынесен на ближайшую сессию муниципального собрания, которая состоится 26 июля.

Напомним, Кира Муратова — один из самых значительных режиссеров нашего времени, автор таких шедевров, как "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром" и многих других. Она больше не снимает кино.