Начались съемки фильма о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников в Санкт-Петербурге начал съемки художественного фильма о малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя.
Об этом сообщают российские СМИ.
Фильм затрагивает период конца 70 - начала 80 годов, когда 18-летний Цой готовился и записывал свой первый альбом.
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В фильме будут использованы песни Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.
Релиз картины намечен на осень 2018 года.
Напомним, россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы".