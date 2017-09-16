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Главная » Стиль жизни » Культура » Стали известны лучшие книги "Форума издателей"

Стали известны лучшие книги "Форума издателей"

Стали известны лучшие книги "Форума издателей"
Фото: Телеграф

В этом году жюри решило не присуждать Гран-при

16.09.17 68
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На львовском "Форуме издателей" определили победителей номинации "Лучшая книга Форума - 2017".

Об этом сообщает "Читомо". В этом году жюри решило не присуждать Гран-при "Форума издателей", объяснив это тем, что все книги были представлены на достойном уровне и выбрать одну из них было довольно сложно.

Победители номинаций на форуме:

- в номинации "Классическая украинская литература" победила книга Ивана Франко "Моисей", "Издательство Львовского национального университета имени Ивана Франко";

- в номинации "Современная украинская проза" победила книга Сергея Жадана "Интернат", издательство "Meridian Czernowitz";

- в номинации "Современная украинская поэзия" победила книга "Антология украинской поэзии XX века: от Тычины до Жадана" (составитель Иван Малкович), издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га";

- в номинации "Классическая зарубежная литература" победила книга Мацуо Басе "Стихи", издательство "Радуга";

- в номинации "Современная зарубежная литература" победила книга Хорхе Луиса Борхеса "Книга вымышленных существ", " Издательство Старого Лева";

- в номинации "Город-Харьков" победила книга Максима Розенфельда "Фасады. Харьков", издательство "АССА";

- особую награду Харьковского жюри получила книга Аллы Подлужной "Код Владимира Дахно", издательство "АВИАЗ";

- в номинации "Литература для детей" в возрасте от 0 до 9 победила книга Оксаны Булы "Зубр ищет гнездо", " Издательство Старого Лева";

- в номинации "Литература для детей" в возрасте от 10 до 12 победила книга Ульфа Старка "Маленькая книжка о любви", " Издательство Старого Лева";

- в номинации "Подростковая литература" победила книга Яны Подосельник "Глоссарий моды. Иллюстрации одежды украинских дизайнеров", издательство "Artbooks";

- в номинации "Биография" победила книга Леонида Ушкалова "Ловля неуловимой птицы: жизнь Григория Сковороды», издательство "Дух и Литера";

- в номинации "История" победила книга Оксаны Кись "Украинские женщины в горниле модернизации", издательство "Клуб Семейного Досуга";

- в номинации "Город-Киев" победила книга Владислава Гриневича "Бабий Яр. История и память", издательство "Дух и Литера";

- особую награду жюри киевского получила книга Тараса Лозинского "Полотенца Приднепровской Украины", издательство "Мастер книг";

- в номинации "Украинский non-fiction" победила книга Тимура Вороны "Стартап на миллион. Как украинцы зарабатывают на технологиях", издательство "Vivat";

- в номинации "Переведенный non-fiction" победила книга Христе Фриланд "Плутократи. Эпоха новых богатых и упадок старой системы", издательство "Наш формат";

- в номинации "Учебная, справочная, профессиональная литература" победила книга Альберто Каиро "Функциональное искусство: вступление к инфографике и визуализации", "Издательство УКУ";

- в номинации "Визуальная книга" победил графический роман Ивана Франко, Михая Тимошенко, Кирилла Горишного "Герой поневоле", издательство "Леополь";

- в номинации "Город-Львов" победила книга Катажины Котинской "Львов: перечитывание города", "Видавництво Старого Лева";

особую награду Львовского жюри получил арт-бук Ярины Винницкой "Невеста", издательство "Terra Incognita".

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