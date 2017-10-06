Шакира и Жерар Пике расстались

Певица Шакира и футболист "Барселоны" Жерар Пике приняли решение расстаться.

Об этом сообщает портал "Дни.ру". Новости о том, что у пары не все так гладко, появились около месяца назад, однако тогда Пике опроверг эти слухи.

Якобы, футболист замучил возлюбленную ревностью к певцу Ники Джему, который снимался с ней в одном клипе. После этого оказалось, что Шакира якобы купила себе новый дом в Барселоне и переехала туда без футболиста.

Журналисты отмечали, что Жерар и Шакира не появлялись на публике вместе со свадьбы Лионеля Месси.

Сегодня испанский сайт Cotilleo подтвердил новость, ссылаясь на источники, близкие к Шакире. Инициатива разрыва исходила от певицы. Точные причины расставания неизвестны. Сообщается лишь, что Шакира больше не может выносить сложившуюся в их семье ситуацию. У пары двое детей.

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