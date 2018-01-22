Стали известны претенденты на "Золотую малину"

На звание худшего фильма года претендуют "Мумия", "Трансформеры", "Эмоджи фильм", "Спасатели Малибу" и "На пятьдесят оттенков темнее"

Стали известны претенденты в основных номинациях на антипремию "Золотая малина". Об этом пишет Медуза со ссылкой на Rotten Tomatoes.

Так, на "Золотую малину" за худший фильм могут получить: "Мумия", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Эмоджи фильм", "Спасатели Малибу" и "На пятьдесят оттенков темнее".

Исполнители главных ролей в фильме "На пятьдесят оттенков темнее" Джейми Дорнан и Дакота Джонсон могут быть признаны худшим актером и актрисой соответственно.

В категории "худшая актриса" вместе с Джонсон на соискание "Золотой малины" выдвинуты, в числе прочих, Дженнифер Лоуренс ("Мама!") и Эмма Уотсон ("Сфера").

"Золотую малину" за худшую мужскую роль могут получить Том Круз ("Мумия"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Марк Уолберг сразу за два фильма — "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Обладатели премий "Золотая малина" будут объявлены 3 марта — за день до вручения наград Американской киноакадемии.