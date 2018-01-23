В Лос-Анджелесе огласят номинантов на Оскар-2018

В Лос-Анджелесе сегодня назовут всех претендентов на кинопремию "Оскар".

Трансляция начнется на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии в 15:00 по киевскому времени.

Часть трансляции будет вестись в прямом эфире, часть будет состоять из записанных наперед роликов, в которых, собственно, и представят основных претендентов на кинопремию.

Первый такой ролик выйдет в эфир в 15:22 по киевскому времени, а второй – в 15:38. Всего будут названы шорт-листы в 24 номинациях. Финальное голосование за победителя в каждой из них состоится с 20 по 27 февраля. Обладателей кинопремии назовут 4 марта.

В этом году церемонию вручения "Оскара" проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Ведущим шоу второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.