Netflix возобновил съемки "Карточного домика"

В центре событий будет Клэр Андервуд

Американская компания Netflix после трехмесячного перерыва возобновила съемки сериала "Карточный домик". Об этом сообщает The New York Times.

В шестом заключительном сезоне появятся новые персонажи, которых сыграют актеры Дайан Лэйн и Грег Кинниром. В то же время пока неизвестно, какие именно роли они будут исполнять.

При этом отмечается, что главная роль в последнем сезоне будет отведена персонажу Робин Райт – Клэр Андревуд.

В финальном сезоне "Карточного домика" будет восемь эпизодов.

Напомним, съемочный процесс шестого сезона "Карточного домика" был приостановлен после скандала, возникшего вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси. Его обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Рэпп, несколько коллег по сериалу и театр "Олд Вик".