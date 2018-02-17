Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Дом, который построил DZ’OB. Как связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов
Дом, который построил DZ’OB. Как связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов
Фото: Максим Тимофеев, Олег Самойленко

Дом, который построил DZ’OB. Как связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов

Лидеры группы DZ’OB Алексей Бадин и Максим Андрух — о тоталитарном режиме, эфиопском джазе и о светлом пятне, вдохновившем их на новый трек

Анна Синящик - 17.02.18 145
000

Место действия — SoundCloud. Цель визита — Basement Suite, новая пластинка днепровского септета DZ’OB. Ещё секунда — и в моих наушниках зазвучат виолончель, скрипка, альт, гобой, кларнет, фагот и электроника.

Читать о музыке — неблагодарный труд. Как, впрочем, и писать. У любого текста, будь то подробная рецензия или рефлексия-"простыня", есть рамки. Поток энергии, который зашит в музыку DZ’OB, в них не втиснуть.

В эти треки нужно нырять — раз за разом, как можно глубже, до синих губ и морщин на подушечках пальцев. Шоры, предрассудки и недопитый бокал розового полусухого лучше оставить на берегу. Тогда какофония обернётся благозвучным тутти, а абстрактное словосочетание "экспериментальная музыка" приобретёт материальную форму.

КТО ОНИ

Сооснователи и лидеры DZ’OB, днепровской электроакустической группы, которая играет на стыке электронной и современной академической музыки

ПОЧЕМУ ОНИ

В декабре 2017-го группа DZ’OB выпустила миниальбом Basement Suite, который порвал отечественные чарты и был объявлен лучшим альбомом года по версии сразу трёх музыкальных изданий

Между 56-м и 70-м тактами

Впервые DZ’OB заявил о себе несколько лет назад. Дебютный мини-альбом состоял из трёх треков с названиями-отсылками к прелюдиям Шостаковича.

На одном из популярных онлайн-ресурсов до сих пор висит старая "визитка" коллектива. История появления группы здесь описана интригующе: "Днепр, между 56-м и 70-м тактами". Может, речь идёт об одном из концертов Дмитрия Дмитриевича?

Познакомившись с музыкантами Алексеем Бадиным и Максимом Андрухом, спешу проверить догадку.

— Что это за история с появлением DZ’OB между тактами? О каком произведении идёт речь? — спрашиваю я.  

— А, вы тоже читали ту "визитку", — Алексей и Максим переглядываются, но не спешат раскрывать карты.

Впрочем, через какое-то время объясняют: не стоит рассчитывать на красивую историю. Сказали, что сказали. DZ’OB — не юношеская любовь с первого взгляда, а осознанные отношения в зрелом возрасте. Каждый из участников знает, чего хочет, что нравится и с чем не станет мириться.

— Можете написать, что мы с Лёшей познакомились в далёком 1999-м и это не первая наша попытка делать музыку вместе, — диктует Максим.

Прилагательное "далёкий" — не для красного словца. За это время парни поучаствовали в нескольких проектах (джазовом, попсовом, гитарно-виолончельном авангарде), умудрились пожить в разных городах и не потерять контакт. Септет собирали тоже вместе.

В параллельной реальности, где всё сбывается так, как нам того хочется, DZ’OB мог бы стать камерным оркестром — с тубой, саксофоном и валторной. По крайней мере концепция и партитура у ребят были.

— А потом мы начали искать музыкантов, и выяснилось, что всё чуть-чуть сложнее, — вспоминает Алексей.

Многим артистам не хватало толерантности, чтобы принять соседство оркестровой музыки с дабстепом или техно.

DZ’OB — не юношеская любовь с первого взгляда, а осознанные отношения в зрелом возрасте

Персональный день сурка начинался с того, что друзья отправляли академическому композитору электронные произведения лауреата "Грэмми" Эфекса Твина. "Боже мой, что это?!" — негодовал очередной любитель чистоты классики. Следующий отправленный файл — авторское "переложение" того же Твина. Реакция сочинителя: "О, а вот это уже можно послушать". Но "послушать" не означало проникнуться или загореться.

С инструменталистами дело обстояло примерно так же. Были и другие сложности — организационные ("даже 7 человек непросто "потянуть" в наших-то реалиях"). Септет сложился благодаря принципу сарафанного радио. Благо, у Алексея как у выпускника консерватории хватало музицирующих знакомых.

Первый мини-альбом "зашёл", и музыканты взялись за второй. Над новой пластинкой колдовали около года.

— Мы поняли, что готовы творить по-своему, — говорит Максим.

Пять треков, ноль реверансов в сторону великих композиторов и единый, ни на что не похожий стиль. Basement Suite был объявлен лучшим альбомом года по версии сразу трёх музыкальных изданий.

Что в имени тебе

Треки, которые вошли в Basement Suite, — странный букет. Витиеватые лепестки, здоровые ровные стебли и явно кривые названия. Последнее не волнует ни музыкантов, ни слушателей.

— Сейчас модно ставить хештег #янебоюсьсказать. Так вот, я не боюсь сказать: у нас проблемы с названиями, — иронично замечает Максим.

О том, что один из их треков не подписан, музыканты вспомнили за несколько дней до релиза. Как назвать, решали в телефонном режиме. Алексей и Максим пришли к выводу, что в альбоме "Подвальная сюита" обязательно должна быть сарабанда — танец, который входит в классическую сюиту. Остальные участники группы не возражали. Своё двухдольное творение музыканты ласково характеризуют как "техно-сарабанду с прямой бочкой и красивыми струнными".

С треком Ethiopian было проще. Как иначе можно назвать микс хип-хоповских ударных и эфиопского лада? Источник вдохновения — сборник Golden Age с эфиопским джазом 1960–1970-х.

У трека Deti другая история. Композиция была написана под впечатлением от фильма "Небывалый поход" Михаила Кауфмана. Музыканты вспоминают: несмотря на бодрое ура, с каким преподносилась в картине коллективизация в Украине, пропагандистская лента про 1931 год произвела на них тягостное впечатление. И вдруг режиссёр показал детский сад — светлое пятно во мраке. Под впечатлением от этой сцены музыканты и написали трек.

"Сарабанду" или Deti легко представить как в плей-листе ночного клубешника, так и на академконцерте

Deti что-то вроде флешбэка в мир подростковых эмоций, когда маленький человек, уверенно деливший жизнь на чёрное и белое, вдруг открывает для себя всю цветовую гамму. Выдумывать новые интерпретации легко, ведь группа работает без вокала. Впрочем, не исключено, что в будущем музыканты запоют. Или согласятся на сотрудничество с "чужим" вокалистом.

— У вас царит удивительная гармония как для коллектива из семи творческих личностей. А ведь если верить пословице, у семи нянек дитя без глаза, — отмечаю вслух.

— У нас тоталитарный режим, — смеётся Максим. — Демократия развалила не один музыкальный коллектив. Не хочешь закончить, как Лебедь, Рак и Щука, следи за тем, чтобы лидеров было поменьше.

Однако "диктатура" касается скорее организационных вопросов и не мешает другим участникам вносить свою лепту в создание песен. Пример — история трека Techno 1. Однажды в гости к Максиму зашёл фаготист Алексей Старшинов. Слово за слово — и появилась идея новой композиции.

Я предлагаю Алексею и Максиму игру: сравнить каждый из пяти треков нового альбома с многоэтажным домом. Чем больше этажей, тем сложнее композиция.

— В этом альбоме мы старались сделать максимально простые с точки зрения восприятия треки. Раньше нам говорили, якобы слушать нашу музыку — всё равно что смотреть Феллини. Не расслабишься, приходится включать мозг и работать, — говорит Алексей.

По его словам, самой технически сложной и интересной стала композиция Deti. 

— Так сколько здесь этажей? — не отстаю.

Basement Suite — это ноль реверансов в сторону великих композиторов и единый, ни на что не похожий стиль

— Допустим, четыре. Основа Deti — арпеджиатор (функция, используемая в синтезаторах. — Фокус) гобоя и кларнета, а ещё электронные ударные. На них наслаиваются убаюкивающие струнные и фагот, который повторяет одну из основных тем. Иногда он играет в сильную долю, иногда на 16-ю раньше (если проще, играет поперёк), за счёт этого сильная доля размывается и появляется "невесомость", — поясняет Алексей. — В Techno 1 и Techno 2 тоже есть наслоения — пристройки, балконы, мезонины. Там появляются лупы: играют в первой части музыкальные инструменты, потом это записывается, инструменты играют другую партию, а та, которую играли перед этим, наслаивается. За счёт этого получается интересный эффект. Ещё в Techno 2 есть полиритмия — накладываются разные музыкальные размеры. А в других композициях всё архитектурно стандартно.

— Если сравнить с современной академической музыкой, у нас попса, — добавляет Максим.

Ловлю себя на мысли о том, что "Сарабанду" или Deti легко представить как в плей-листе ночного клубешника, так и на академконцерте.

— Где вам было бы приятнее услышать свою музыку?

— Первая цель — в маршрутках. А дальше как пойдёт: нам очень комфортно и на техновечеринках, и в филармонии, — отсмеиваются музыканты.

В каждой шутке — доля шутки. Кажется, DZ’OB действительно готов сделать то, что до них мало кому удавалось, — связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Лидер Metallica сыграет в фильме о серийном убийцеГрандиознее Илона Маска. 10 композиций в плей-лист февраляОпределились первые финалисты национального отбора на Евровидение

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 10113
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 4024
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 24743
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 7489
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 4091
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5975
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 3332
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 4194
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1848
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 6318
  1. Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 73132 / 78420
  2. Явно больной Путин появился на людях 5163 / 63292
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 2925 / 24743
  4. В Крыму произошло ужасное ДТП: погибли семь человек 2067 / 2334
  5. Киев не намерен менять Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров, – Геращенко 1967 / 7578
  6. "Батькивщина" заявляет о провокации Кремля на Мюнхенской конференции по безопасности 1828 / 2369
  7. У Путина резко изменились ближайшие планы 1760 / 7007
  8. Варшава заявила о "глубоком разочаровании" переговорами с Розенко 1635 / 2160
  9. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 1547 / 1713
  10. В Киеве столкнулись две маршрутки, много пострадавших 1530 / 3197
  1. Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 110 / 78420
  2. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 15 / 879
  3. Явно больной Путин появился на людях 11 / 63292
  4. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 11 / 24743
  5. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 9 / 2799
  6. У Путина резко изменились ближайшие планы 6 / 7007
  7. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 5 / 2308
  8. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5 / 7489
  9. Путь программиста. Сколько зарабатывают украинские айтишники 5 / 476
  10. В Украине введены новые правила пересечения границы 4 / 18297
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.