Дом, который построил DZ’OB. Как связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов

Лидеры группы DZ’OB Алексей Бадин и Максим Андрух — о тоталитарном режиме, эфиопском джазе и о светлом пятне, вдохновившем их на новый трек

Место действия — SoundCloud. Цель визита — Basement Suite, новая пластинка днепровского септета DZ’OB. Ещё секунда — и в моих наушниках зазвучат виолончель, скрипка, альт, гобой, кларнет, фагот и электроника.

Читать о музыке — неблагодарный труд. Как, впрочем, и писать. У любого текста, будь то подробная рецензия или рефлексия-"простыня", есть рамки. Поток энергии, который зашит в музыку DZ’OB, в них не втиснуть.

В эти треки нужно нырять — раз за разом, как можно глубже, до синих губ и морщин на подушечках пальцев. Шоры, предрассудки и недопитый бокал розового полусухого лучше оставить на берегу. Тогда какофония обернётся благозвучным тутти, а абстрактное словосочетание "экспериментальная музыка" приобретёт материальную форму.

КТО ОНИ Сооснователи и лидеры DZ’OB, днепровской электроакустической группы, которая играет на стыке электронной и современной академической музыки ПОЧЕМУ ОНИ В декабре 2017-го группа DZ’OB выпустила миниальбом Basement Suite, который порвал отечественные чарты и был объявлен лучшим альбомом года по версии сразу трёх музыкальных изданий

Между 56-м и 70-м тактами

Впервые DZ’OB заявил о себе несколько лет назад. Дебютный мини-альбом состоял из трёх треков с названиями-отсылками к прелюдиям Шостаковича.

На одном из популярных онлайн-ресурсов до сих пор висит старая "визитка" коллектива. История появления группы здесь описана интригующе: "Днепр, между 56-м и 70-м тактами". Может, речь идёт об одном из концертов Дмитрия Дмитриевича?

Познакомившись с музыкантами Алексеем Бадиным и Максимом Андрухом, спешу проверить догадку.

— Что это за история с появлением DZ’OB между тактами? О каком произведении идёт речь? — спрашиваю я.

— А, вы тоже читали ту "визитку", — Алексей и Максим переглядываются, но не спешат раскрывать карты.

Впрочем, через какое-то время объясняют: не стоит рассчитывать на красивую историю. Сказали, что сказали. DZ’OB — не юношеская любовь с первого взгляда, а осознанные отношения в зрелом возрасте. Каждый из участников знает, чего хочет, что нравится и с чем не станет мириться.

— Можете написать, что мы с Лёшей познакомились в далёком 1999-м и это не первая наша попытка делать музыку вместе, — диктует Максим.

Прилагательное "далёкий" — не для красного словца. За это время парни поучаствовали в нескольких проектах (джазовом, попсовом, гитарно-виолончельном авангарде), умудрились пожить в разных городах и не потерять контакт. Септет собирали тоже вместе.

В параллельной реальности, где всё сбывается так, как нам того хочется, DZ’OB мог бы стать камерным оркестром — с тубой, саксофоном и валторной. По крайней мере концепция и партитура у ребят были.

— А потом мы начали искать музыкантов, и выяснилось, что всё чуть-чуть сложнее, — вспоминает Алексей.

Многим артистам не хватало толерантности, чтобы принять соседство оркестровой музыки с дабстепом или техно.

DZ’OB — не юношеская любовь с первого взгляда, а осознанные отношения в зрелом возрасте

Персональный день сурка начинался с того, что друзья отправляли академическому композитору электронные произведения лауреата "Грэмми" Эфекса Твина. "Боже мой, что это?!" — негодовал очередной любитель чистоты классики. Следующий отправленный файл — авторское "переложение" того же Твина. Реакция сочинителя: "О, а вот это уже можно послушать". Но "послушать" не означало проникнуться или загореться.

С инструменталистами дело обстояло примерно так же. Были и другие сложности — организационные ("даже 7 человек непросто "потянуть" в наших-то реалиях"). Септет сложился благодаря принципу сарафанного радио. Благо, у Алексея как у выпускника консерватории хватало музицирующих знакомых.

Первый мини-альбом "зашёл", и музыканты взялись за второй. Над новой пластинкой колдовали около года.

— Мы поняли, что готовы творить по-своему, — говорит Максим.

Пять треков, ноль реверансов в сторону великих композиторов и единый, ни на что не похожий стиль. Basement Suite был объявлен лучшим альбомом года по версии сразу трёх музыкальных изданий.

Что в имени тебе

Треки, которые вошли в Basement Suite, — странный букет. Витиеватые лепестки, здоровые ровные стебли и явно кривые названия. Последнее не волнует ни музыкантов, ни слушателей.

— Сейчас модно ставить хештег #янебоюсьсказать. Так вот, я не боюсь сказать: у нас проблемы с названиями, — иронично замечает Максим.

О том, что один из их треков не подписан, музыканты вспомнили за несколько дней до релиза. Как назвать, решали в телефонном режиме. Алексей и Максим пришли к выводу, что в альбоме "Подвальная сюита" обязательно должна быть сарабанда — танец, который входит в классическую сюиту. Остальные участники группы не возражали. Своё двухдольное творение музыканты ласково характеризуют как "техно-сарабанду с прямой бочкой и красивыми струнными".

С треком Ethiopian было проще. Как иначе можно назвать микс хип-хоповских ударных и эфиопского лада? Источник вдохновения — сборник Golden Age с эфиопским джазом 1960–1970-х.

У трека Deti другая история. Композиция была написана под впечатлением от фильма "Небывалый поход" Михаила Кауфмана. Музыканты вспоминают: несмотря на бодрое ура, с каким преподносилась в картине коллективизация в Украине, пропагандистская лента про 1931 год произвела на них тягостное впечатление. И вдруг режиссёр показал детский сад — светлое пятно во мраке. Под впечатлением от этой сцены музыканты и написали трек.

"Сарабанду" или Deti легко представить как в плей-листе ночного клубешника, так и на академконцерте

Deti что-то вроде флешбэка в мир подростковых эмоций, когда маленький человек, уверенно деливший жизнь на чёрное и белое, вдруг открывает для себя всю цветовую гамму. Выдумывать новые интерпретации легко, ведь группа работает без вокала. Впрочем, не исключено, что в будущем музыканты запоют. Или согласятся на сотрудничество с "чужим" вокалистом.

— У вас царит удивительная гармония как для коллектива из семи творческих личностей. А ведь если верить пословице, у семи нянек дитя без глаза, — отмечаю вслух.

— У нас тоталитарный режим, — смеётся Максим. — Демократия развалила не один музыкальный коллектив. Не хочешь закончить, как Лебедь, Рак и Щука, следи за тем, чтобы лидеров было поменьше.

Однако "диктатура" касается скорее организационных вопросов и не мешает другим участникам вносить свою лепту в создание песен. Пример — история трека Techno 1. Однажды в гости к Максиму зашёл фаготист Алексей Старшинов. Слово за слово — и появилась идея новой композиции.

Я предлагаю Алексею и Максиму игру: сравнить каждый из пяти треков нового альбома с многоэтажным домом. Чем больше этажей, тем сложнее композиция.

— В этом альбоме мы старались сделать максимально простые с точки зрения восприятия треки. Раньше нам говорили, якобы слушать нашу музыку — всё равно что смотреть Феллини. Не расслабишься, приходится включать мозг и работать, — говорит Алексей.

По его словам, самой технически сложной и интересной стала композиция Deti.

— Так сколько здесь этажей? — не отстаю.

Basement Suite — это ноль реверансов в сторону великих композиторов и единый, ни на что не похожий стиль

— Допустим, четыре. Основа Deti — арпеджиатор (функция, используемая в синтезаторах. — Фокус) гобоя и кларнета, а ещё электронные ударные. На них наслаиваются убаюкивающие струнные и фагот, который повторяет одну из основных тем. Иногда он играет в сильную долю, иногда на 16-ю раньше (если проще, играет поперёк), за счёт этого сильная доля размывается и появляется "невесомость", — поясняет Алексей. — В Techno 1 и Techno 2 тоже есть наслоения — пристройки, балконы, мезонины. Там появляются лупы: играют в первой части музыкальные инструменты, потом это записывается, инструменты играют другую партию, а та, которую играли перед этим, наслаивается. За счёт этого получается интересный эффект. Ещё в Techno 2 есть полиритмия — накладываются разные музыкальные размеры. А в других композициях всё архитектурно стандартно.

— Если сравнить с современной академической музыкой, у нас попса, — добавляет Максим.

Ловлю себя на мысли о том, что "Сарабанду" или Deti легко представить как в плей-листе ночного клубешника, так и на академконцерте.

— Где вам было бы приятнее услышать свою музыку?

— Первая цель — в маршрутках. А дальше как пойдёт: нам очень комфортно и на техновечеринках, и в филармонии, — отсмеиваются музыканты.

В каждой шутке — доля шутки. Кажется, DZ’OB действительно готов сделать то, что до них мало кому удавалось, — связать ночных тусовщиков и завсегдатаев академических концертов.