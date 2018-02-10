Cреди украинских премьер будут и кассовые хиты, - глава Госкино

Филипп Ильенко заявил о 49 новых фильмах, которые выйдут в прокат в этом году

Украинские зрители до конца 2018 года увидят 49 премьер отечественных фильмов.

Об этом заявил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает "5 канал".

"Мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась 49 – это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных. Это то, что будет показано в широком или ограниченном прокате на большом экране", - сказал Ильенко.

При этом, председатель Госкино уверен, что среди премьер будут и кассовые хиты.

"Меня эта цифра вдохновляет. Уверен, что там будут и кассовые хиты, и фестивальные достижения, поэтому очень хочу увидеть реакцию украинского зрителя на эти фильмы", - сказал он.

Напомним, Жан Рено сыграет свою последнюю роль в украинско-французском триллере.