Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

"Король польки" / The Polka King

Режиссёры: Майя Форбс, Уоллес Володарски

В главных ролях: Джек Блэк, Дженни Слейт, Джеки Уивер

США, комедия, 95 мин.

Сюжет: Ян Леван (Блэк) — энергичный иммигрант из Польши. У него большие планы в США — женившись на победительнице конкурса красоты, он пытается покорить американцев своей музыкой. Его задорный оркестрик играет польку на похоронах и танцах, то есть куда позовут. Гонорары от таких концертов скромные, да и другие проекты Яна вроде магазина этнических сувениров доходов почти не приносят. Тогда герой создаёт уникальную инвестиционную схему (также известную как финансовая пирамида), и его жизнь кардинально меняется.

Зачем смотреть: "Король польки" основан на реальных событиях — это биографическая история Яна Левана, который по вечерам действительно отплясывал на сцене под польку вместе с людьми в костюмах медведей и цыплят, а днём принимал солидные "инвестиционные" чеки от пожилых граждан, очарованных его магнетизмом. Понятно, что Леван был человеком незаурядных талантов, но Джек Блэк в этой роли превращает его едва ли не в Элвиса, на амфетаминах и с польским акцентом. Он не останавливается ни на секунду, ведь его герой живёт в погоне за американской мечтой. Порой кажется, что этот фарс мог произойти только на экране, но здесь оказывается правдой всё, даже встреча главного героя с папой римским.

"Ферма "Мадбаунд" / Mudbound

Режиссёр: Ди Риис

В главных ролях: Кэри Маллиган, Джейсон Кларк, Джонатан Бэнкс

США, драма, 134 мин.

Сюжет: 1946 год. Генри МакАллан (Кларк) покупает ферму в Миссисипи и перевозит туда свою семью: жену Лору (Маллиган), дочерей и отца-расиста (Бэнкс). На ферме работает многодетная чернокожая семья Хапа Джексона. У этих двух семей кое-что общее: сыновья МакАллана и Джексона возвращаются с фронта домой с уверенностью, что теперь восторжествует мир, но снова оказываются в мясорубке, которая зовётся обычной жизнью.

Зачем смотреть: то, что Вторая мировая война закончилась, ещё не значит, что добро окончательно победило, — примерно так можно охарактеризовать главный посыл нового фильма режиссёра Ди Риис, которая стала известна после своей дебютной работы "Отверженная" в 2011 году — ленту тепло приняли на кинофестивале "Сандэнс". "Ферма “Мадбаунд”" — экранизация одноимённой книги американской писательницы Хиллари Джорджан. Довольно близкая к оригиналу как по темпу, так и по духу: это неспешное и невесёлое (если не сказать безнадёжное) кино о многовековых традициях расовой ненависти, противостоять которой может только другая давняя традиция — настоящая дружба. Картина номинирована на "Оскар-2018" в четырёх номинациях: за лучший сценарий, женскую роль второго плана, работу оператора и лучшую песню.

"Леди Бёрд" / Lady Bird

Режиссёр: Грета Гервинг

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс

США, комедия, 94 мин.

Сюжет: Леди Бёрд — не очередная комиксовая героиня в тесном трико. Это прозвище, которое почему-то выбрала себе нескладная старшеклассница Кристина (Ронан). Она ругается с мамой, красит волосы в розовый цвет и хочет, чтобы окружающие звали её только по прозвищу. Словом, ведёт себя как обычный подросток. А пора бы и взрослеть — Кристина мечтает поступить в престижный колледж, который родители едва ли могут себе позволить.

Зачем смотреть: "Леди Бёрд" — дебютная режиссёрская работа актрисы Греты Гервинг, прославившейся после роли в чёрно-белой трагикомедии "Милая Фрэнсис". По словам Гервинг, "Леди Бёрд" — история личная, хоть и не основанная напрямую на событиях из её жизни. "Время лететь" — такой слоган у фильма, который пытается нащупать, что значит быть подростком в мире, только что треснувшем по швам (события происходят спустя год после трагедии 11 сентября 2001 года). Но даже с таким мрачным фоном фильм Гервинг остаётся прежде всего ретрокомедией, жизнерадостной и очаровательной. "Леди Бёрд" оказался одним из триумфаторов церемонии "Золотого глобуса" — он стал лучшей лентой в комедийной категории, а исполнительница главной роли Сирша Ронан получила приз как лучшая комедийная актриса.

"Последний взмах флага" / Last Flag Flying

Режиссёр: Ричард Линклейтер

В главных ролях: Брайан Крэнстон, Лоренс Фишбёрн, Стив Кэрелл

США, драма, 125 мин.

Сюжет: декабрь 2003 года. Ветеран войны во Вьетнаме Ларри (Кэрелл) заходит в бар Сола (Крэнстон), с которым они вместе служили. Мужчины вспоминают былые деньки, но выясняется, что Ларри зашёл не просто так: его сын погиб на войне в Ираке и теперь ему нужно отправиться в Вашингтон, чтобы забрать тело домой. Ларри просит Сола поехать с ним. К ним присоединяется ещё один сослуживец (Фишбёрн), после Вьетнама принявший духовный сан.

Зачем смотреть: "Последний взмах флага" — новая работа Ричарда Линклейтера, успешного независимого режиссёра, лауреата "Золотого глобуса". Линклейтер не только успешен, но и терпелив — к примеру, свой самый известный фильм "Отрочество" он снимал двенадцать лет. "Последний взмах флага" тоже делался не быстро — режиссёр задумал его ещё в 2006-м, но решил подождать, потому что "прошло недостаточно времени, чтобы все мы смогли по-настоящему оценить потери, которые понесли в войне в Ираке". Интересно, что этот фильм — своеобразное духовное продолжение фильма 1973 года "Последний наряд", где блистал молодой Джек Николсон. Тот же самый формат роуд-муви с военными, только герои здесь постарели и чуточку поумнели — идеальное сочетание для драмы, которая метит вам в грудь.