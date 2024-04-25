"Мастер-класс по актерству": дочь Траволты рассказала, как относится к культовым ролям отца

Элла ждала своего 18-летия, чтобы посмотреть все работы, в которых играл ее отец. Больше всего дочери Джона Траволты запомнились "Из Парижа с любовью" и "Криминальное чтиво".

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Джон Траволта рассказал о том, как его дети — 24-летняя Элла и 13-летний Бенджамин — относятся к его фильмам, таким как "Криминальное чтиво" и "Бриолин". Реакцию своих наследников актер раскрыл в комментарии медиа E! News.

"Мне нравится, что им это нравится", — рассказал Траволта.

Своим взглядом на работы отца с журналистами поделилась и Элла, которая сопровождала Траволту на недавнем показе фильма Квентина Тарантино. Но, как призналась 24-летняя девушка, когда речь заходит о ее любимых фильмах отца, на первое место выходит "Из Парижа с любовью" 2010 года.

"Это был мой любимый фильм, когда мне было 8 или 9 лет. Я любила этот фильм, я до сих пор его люблю", — сказала девушка.

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Она добавила, что ждала своего 18-летия, чтобы по достоинству оценить всю фильмографию отца. В том числе и культовую ленту "Криминальное чтиво".

"Недавно я заново посмотрела все его фильмы, — продолжила она, — и это было очень круто и очень весело — просто посмотреть все за новый период времени. Это мастер-класс по актерскому мастерству — просто смотреть на его работы", — отметила Элла.

Напомним, ранее мы писали о том, Ума Турман воссоединилась со звездами "Криминального чтива". В честь 30-летия премьеры культовой картины ее главные герои вышли вместе на красную дорожку. В частности, к Джону Траволте присоединилась его дочь.

Также медиа сообщали о том, что звезды "Криминального чтива" встретились на красной дорожке. Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель встретились на Фестивале классического кино TCM. Но, к сожалению, не было Брюса Уиллиса.