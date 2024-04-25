"Майстер-клас з акторства": донька Траволти розповіла, як ставиться до культових ролей батька

Елла чекала свого 18-річчя, щоб подивитися всі роботи, в яких грав її батько. Найбільше доньці Джона Траволти запам'яталися "З Парижа з любов'ю" і "Кримінальне чтиво".

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Джон Траволта розповів про те, як його діти — 24-річна Елла і 13-річний Бенджамін — ставляться до його фільмів, як-от "Кримінальне чтиво" і "Бріолін". Реакцію своїх спадкоємців актор розкрив у коментарі медіа E! News.

"Мені подобається, що їм це подобається", — розповів Траволта.

Своїм поглядом на роботи батька з журналістами поділилася й Елла, яка супроводжувала Траволту на нещодавньому показі фільму Квентіна Тарантіно. Але, як зізналася 24-річна дівчина, коли йдеться про її улюблені фільми батька, на перше місце виходить "З Парижа з любов'ю" 2010 року.

"Це був мій улюблений фільм, коли мені було 8 чи 9 років. Я любила цей фільм, я досі його люблю", — сказала дівчина.

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Вона додала, що чекала свого 18-річчя, щоб гідно оцінити всю фільмографію батька. Зокрема й культову стрічку "Кримінальне чтиво".

"Нещодавно я заново подивилася всі його фільми, — продовжила вона, — і це було дуже круто і дуже весело — просто подивитися все за новий період часу. Це майстер-клас з акторської майстерності — просто дивитися на його роботи", — зазначила Елла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Ума Турман возз'єдналася із зірками "Кримінального чтива". На честь 30-річчя прем'єри культової картини її головні герої вийшли разом на червону доріжку. Зокрема, до Джона Траволти приєдналася його дочка.

Також медіа повідомляли про те, що зірки "Кримінального чтива" зустрілися на червоній доріжці. Джон Траволта, Семюел Л. Джексон, Ума Турман і Гарві Кейтель зустрілися на Фестивалі класичного кіно TCM. Але, на жаль, не було Брюса Вілліса.