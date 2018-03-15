22 марта в украинский прокат выходит триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом

Главный герой фильма, отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров. В основу «Тебя никогда здесь не было» легла одноименная повесть Джонатана Эймса.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где «Тебя никогда здесь не было» был отмечен премией за лучший сценарий, а Хоакина Феникса назвали лучшим актером киносмотра. После показа в Каннах картину ждала семиминутная стоячая овация. Украинская премьера прошла в рамках ежегодного фестиваля «Новое британское кино».

Хоакин Феникс – один из самых титулованных и разноплановых актеров нашего времени. За свою карьеру он становился четырёхкратным номинантом и лауреатом премии «Золотой глобус», обладателем «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и музыкальной премии «Грэмми», трёхкратным номинантом на «Оскар» и премию Британской киноакадемии.

Режиссером и сценаристкой фильма выступила шотландка Линн Рэмси. Ее дебютный фильм, драма «Крысолов», был показан на Каннском кинофестивале и получил международное признание. Широкую известность и премию British Independent Film Awards за лучшую режиссуру ей принесла остросюжетная драма «Что-то не так с Кэвином» с Тильдой Суинтон. В 2007 году издание The Guardian внесло Рэмси с число лучших режиссеров, снимающих в наше время.

Критики сравнивают ленту Рэмси с культовым «Таксистом» Мартина Скорсезе – пресса отмечает сходство не только в сюжете, но и в силе воздействия, также звучали сравнения с синефильским боевиком «Драйв» Николаса Виндинга Рёфна.

Музыку к фильму написал номинант на премию «Оскар», композитор и гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд – это его второе сотрудничество с Линн Рэмси и третья работа над фильмом с Хоакином Фениксом (первыми были ленты «Мастер» и «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона). По словам режиссерки, музыка Гринвуда– неотъемлемая часть картины, без нее «не было бы фильма».

Триллер «Тебя никогда здесь не было» выходит на экраны кинотеатров 22 марта. Накануне, 21 марта, в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ. Спонсор мероприятия – ТМ Stella Artois.