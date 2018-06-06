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Режим работы общественного транспорта изменён не будет

В Киеве с 8 по 10 июня на время съемок мини-телесериала Chernobyl ограничат движение на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Уточняется, что ответственность за подготовку и проведение съемок в городе берет на себя ООО "Р-Фильм", занимающееся производством сериала.

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Согласно информации КГГА, будут перекрыты следующие участки городских дорог:

8 июня: две правые полосы трассы Е95 от пр. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади и трасса Е95 от пр. Голосеевского, 15 в направлении пр. Науки с 11:30 до 15:30; участок от пр. Героев Сталинграда, 10 до пр. Героев Сталинграда, 19 с 21:00 до 00:00;

9 июня: участок от пр. Героев Сталинграда, 10 до пр. Героев Сталинграда, 19 с 06:00 до 20:00;

10 июня: участки от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71, от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9, от ул. Юрковской, 54 до ул. Юрковской, 59/5 и от ул. Оленевской, 16 до ул. Оленевской, 10 с 11:00 до 17:30;

Участки от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1, от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11, от ул. Крещатик, 42-А до ул. Крещатик, 36 и ул. Репина от ул. Богдана Хмельницкого до бул. Тараса Шевченко с 06:00 до 21:00.

Режим работы общественного транспорта на период проведения съемок изменяться не будет.

Напомним, американский НВО снимет сериал о российской Екатерине II.