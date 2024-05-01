"Провоцировали на драку": на режиссерку Ирину Цилык напали в центре столицы

Нападающих было трое и они помешали Ирине сесть в такси. Претензии нападавшие высказывали в адрес военного, сопровождавшего украинскую режиссерку.

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Украинская режиссерка Ирина Цилык пережила нападение в центре Киева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Инцидент случился после того, как Ирина вместе со своими друзьями — кинорежиссером и военным — вышли из Украинского дома, где состоялся показ ее фильма "Боривітер". У всех было хорошее настроение, Ирина держала в руках букет сирени. Компания собралась перемещаться на другую локацию, поэтому вызвали такси. Но, как только люди подошли к автомобилю, их оттеснили трое неизвестных мужчин.

"Агрессивно начали провоцировать на драку, и таксист мгновенно дал по газам и уехал. К счастью, история ничем не закончилась: мы начали вызывать полицию, они занервничали …и на этом вдруг развернулись и просто ушли. Но осадочек остался", — написала Ирина Цилык.

Кинорежиссер добавила, что нападавшие называли себя людьми бывшего лидера праворадикального ОО С14 Евгения Карася и требовали от военного извинений за то, что тот якобы позволил себе нецензурно высказаться в адрес их лидера.

В комментариях к посту пользователи соцсети поддержали украинского режиссера:

"Спасибо за все. И за фильм, и за прекрасный вечер. Обнимаю".

"Вполне серьезно предлагаю написать заявление о нападении. Вряд ли что-то даст… Но чисто из принципа".

"Какой трэш! Очень жаль, что они вас затронули"

"Это ужас".

Напомним, в октябре 2022 года Джулия Фокс рассказала о том, как на нее напали с мачете, но ее спасла сумка Hermes Birkin. Она показала несколько порезов и повреждений на сумке, пояснив, что мачете соскользнуло и ударилось о боковую сторону аксессуара.

А в сентябре 2020 года на DZIDZIO напали в центре Киева, избили и отобрали телефон. Перед артистом распылили слезоточивый газ.