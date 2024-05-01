"Провокували на бійку": на режисерку Ірину Цілик напали в центрі столиці

Нападників було троє і вони завадили Ірині сісти в таксі. Претензії нападники висловлювали на адресу військового, який супроводжував українську режисерку.

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Українська режисерка Ірина Цілик пережила напад у центрі Києва. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент трапився після того, як Ірина разом зі своїми друзями — кінорежисером і військовим — вийшли з Українського дому, де відбувся показ її фільму "Боривітер". У всіх був гарний настрій, Ірина тримала в руках букет бузку. Компанія зібралася переміщатися на іншу локацію, тому викликали таксі. Але, щойно люди підійшли до автомобіля, їх відтіснили троє невідомих чоловіків.

"Агресивно почали провокувати на бійку, і таксист миттєво дав по газах і поїхав. На щастя, історія нічим не закінчилася: ми почали викликати поліцію, вони занервували ... і на цьому раптом розвернулися і просто пішли. Але осад залишився", — написала Ірина Цілик.

Кінорежисерка додала, що нападники називали себе людьми колишнього лідера праворадикального ГО С14 Євгена Карася і вимагали від військового вибачень за те, що той нібито дозволив собі нецензурно висловитися на адресу їхнього лідера.

У коментарях до посту користувачі соцмережі підтримали українського режисера:

"Дякую за все. І за фільм, і за прекрасний вечір. Обіймаю".

"Цілком серйозно пропоную написати заяву про напад. Навряд чи щось дасть... Але суто з принципу".

"Який треш! Дуже шкода, що вони вас зачепили"

"Це жах".

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Джулія Фокс розповіла про те, як на неї напали з мачете, але її врятувала сумка Hermes Birkin. Вона показала кілька порізів і пошкоджень на сумці, пояснивши, що мачете зісковзнуло й ударилося об бічний бік аксесуара.

А у вересні 2020 року на DZIDZIO напали в центрі Києва, побили та відібрали телефон. Перед артистом розпилили сльозогінний газ.