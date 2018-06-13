Советских и украинских мультфильмов в рейтинге не оказалось

Портал USA Today составил ТОП-100 лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало вышедшее на экраны в 1988 году полнометражное аниме "Могила светлячков".



Мультфильм японского мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли на войне. Критики также называли "Могилу светлячков" одним из величайших фильмов о войне в истории.

На 2-м месте оказался мультфильм "Головоломка" 2015 года про школьницу и живущие в ее голове эмоции в виде мохнатых существ.

Третья строчка досталась "Истории игрушек-3", релиз которой состоялся в 2010 году.





В топ-10 также попали аниме "Унесенные призраками", мультфильмы "Тайна Коко" и "ВАЛЛ-И", фэнтезийное аниме "Твое имя", фильм с анимационным главным персонажем "Приключения Паддингтона 2", японская лента "Мой сосед Тоторо" и мультик "Песнь моря".



Советских и украинских мультфильмов в рейтинге не оказалось. По словам критиков, при создании перечня они учитывали отзывы о картинах и их популярность в интернете.

Ранее сообщалось, что первая серия обновленного мультсериала "Простоквашино" за сутки набрала более 14 млн просмотров в социальных сетях.