Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню "Apeshit".

Видео, режиссером которого стал Рики Сэз, было снято в парижском Лувре.

В кадре супруги позируют около картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

Песня "Apeshit" вошла в совместный альбом супругов "Everything is Love", выпущенный дуэтом под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов).

