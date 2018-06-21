Арестован подозреваемый в убийстве известного рэпера XXXTentacion

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве американского рэпера XXXTentacion.
Об этом сообщает ВВС.
Подозреваемый 22-летний Дедрик Д. Уильямс обвиняется в убийстве первой степени.
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Уильямсу также было предъявлено обвинение в краже автомашины и вождении с просроченой лицензией.
Напомним, во Флориде застрелили известного 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.