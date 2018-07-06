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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои

Видео Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои

<span class="label red">Видео</span> Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои
Крис Браун/Фото: twitter.com/WPLGLocal10

Артиста "повязали" прямо на концерте

06.07.18 542
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Популярный в США певец Крис Браун опять задержан полицейскими  во время концерта в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, сообщает TMZ.

Брауна уже не раз задерживали за разные преступления. В 2009 году - за нападение и избиение его экс-любовницы Рианны. Артиста тогда приговорили к пяти годам условного срока и шести месяцам общественных работ. Осенью 2013 года Браун был задержан за драку. В 2016 году Браун был вновь задержан по подозрению в нанесении побоев и угрозу применения оружия на одной из частных вечеринок.

В феврале 2017 года Браун предстал перед судом по обвинению в избиениях подруги - американской модели вьетнамского происхождения Карруче Трен. А в мае 2018 года неназванная девушка обвинила его в изнасиловании. Якобы Крис вместе со своими друзьями и подругами в феврале того же года несколько раз ее насиловал на афтепати в своем особняке.



На этот раз полиция задержала Брауна непосредственно на концерте на основании ордера, выданного по результатам прокурорского расследования о нападении Брауна в 2017 году на фотографа в ночном клубе во Флориде. Тем не менее через несколько часов после задержания Крис Браун вышел под залог в 2000 долларов.

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