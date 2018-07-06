Популярный в США певец Крис Браун опять задержан полицейскими во время концерта в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, сообщает TMZ.



Брауна уже не раз задерживали за разные преступления. В 2009 году - за нападение и избиение его экс-любовницы Рианны. Артиста тогда приговорили к пяти годам условного срока и шести месяцам общественных работ. Осенью 2013 года Браун был задержан за драку. В 2016 году Браун был вновь задержан по подозрению в нанесении побоев и угрозу применения оружия на одной из частных вечеринок.



В феврале 2017 года Браун предстал перед судом по обвинению в избиениях подруги - американской модели вьетнамского происхождения Карруче Трен. А в мае 2018 года неназванная девушка обвинила его в изнасиловании. Якобы Крис вместе со своими друзьями и подругами в феврале того же года несколько раз ее насиловал на афтепати в своем особняке.





На этот раз полиция задержала Брауна непосредственно на концерте на основании ордера, выданного по результатам прокурорского расследования о нападении Брауна в 2017 году на фотографа в ночном клубе во Флориде. Тем не менее через несколько часов после задержания Крис Браун вышел под залог в 2000 долларов.