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Главная » Стиль жизни » Культура » На Одесском кинофестивале объявили победителей

На Одесском кинофестивале объявили победителей

На Одесском кинофестивале объявили победителей
Фото: facebook.com/odesaiff

Гран-при получила картина "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук

21.07.18 69
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На Одесском международном кинофестивале вручили награды в трех конкурсных программах. Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.

Гран-при по результатам зрительского голосования получила картина "Хрусталь" беларусского режиссера Дарьи Жук.

Победители международного конкурса:

  • лучший фильм – "Жаль" Бабиса Макридиса;
  • лучший режиссер – Бабис Макридис;
  • лучшая актерская работа – Виктор Полстер ("Девушка");
  • специальное упоминание – "Поророка" Константина Попеску.

Победители в национальном конкурсе:

  • лучший фильм – "Дельта" Александра Течинского;
  • лучший короткометражный фильм – "В радости и только в радости" Марины Рощиной;
  • лучшая режиссура – Антонина Ноябрева ("Герой моего времени"),
  • лучшая актерская работа – Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья").
  • специальное упоминание жюри – "Связь" Жанны Озирной и "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" Даны Кавелиной.

Лучший фильм в конкурсе европейской документалистики – "Домашние игры" Алисы Коваленко, специальное упоминание – "69 минут из 86 дней" Эгиля Госкойльда Ларсена.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль в 9-й раз открылся 13 июля.

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