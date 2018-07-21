На Одесском кинофестивале объявили победителей

На Одесском международном кинофестивале вручили награды в трех конкурсных программах. Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.
Гран-при по результатам зрительского голосования получила картина "Хрусталь" беларусского режиссера Дарьи Жук.
Победители международного конкурса:
- лучший фильм – "Жаль" Бабиса Макридиса;
- лучший режиссер – Бабис Макридис;
- лучшая актерская работа – Виктор Полстер ("Девушка");
- специальное упоминание – "Поророка" Константина Попеску.
Победители в национальном конкурсе:
- лучший фильм – "Дельта" Александра Течинского;
- лучший короткометражный фильм – "В радости и только в радости" Марины Рощиной;
- лучшая режиссура – Антонина Ноябрева ("Герой моего времени"),
- лучшая актерская работа – Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья").
- специальное упоминание жюри – "Связь" Жанны Озирной и "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" Даны Кавелиной.
Лучший фильм в конкурсе европейской документалистики – "Домашние игры" Алисы Коваленко, специальное упоминание – "69 минут из 86 дней" Эгиля Госкойльда Ларсена.
Напомним, Одесский международный кинофестиваль в 9-й раз открылся 13 июля.