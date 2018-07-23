На известного американского рэпера напали и ограбили почти на миллион

В США рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 69, был ограблен.



У артиста украдены драгоценности на сумму в 750 тысяч долларов и до 20 тысяч долларов наличными. Об этом пишет TMZ.



Отмечается, что музыкант рассказал о происшествии друзьям и полиции. При этом обе версии отличаются.



Согласно версии правоохранительных органов, рэпер возвращался со съемок клипа, когда в его автомобиль врезались неизвестные. Из авто вышли двое вооруженных мужчин, которые отобрали у него телефон и избили, после чего пошли к нему домой.

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Эрнандес якобы попросил мать своего ребенка вынести ценные вещи, после чего пропал из поля зрения, скрывшись от своих преследователей. Он также заявил в полицию о произошедшем.



Что касается версии, рассказанной друзьям, то Эрнандес якобы потерял сознание во время нападения, после чего пришел в себя уже в автомобиле.



В настоящее время Эрнандес находится в больнице. Его партнерша в ходе инцидента не пострадала.

Отметим, в США 18 июня за один день были убиты два популярных рэпера. Так, в Южной Флориде был убит 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, а также в городе Питтсбург был застрелен 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo.