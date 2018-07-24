Фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона номинирована на награду LUX Prize, которая вручается Европарламентом. Кинолента снята в копродукции Исландии, Украины и Франции, сообщается на сайте премии.

В центре сюжета картины – 50-летняя жительница Исландии по имени Халла, которая борется против загрязнения экологии и объявляет войну местному заводу.

Также в число номинантов на LUX Prize попала лента "Стикс" Вольфганга Фишера (Германия, Австрия) и документальная картина "Обратная сторона всего" Милы Турайлич (Сербия, Франция, Катар).

За лучший фильм из этих трех будут голосовать члены Европарламента. Победителя наградят 14 ноября во французском Страсбурге. А до того все картины покажут в 28 странах Европы.



Отметим, ранее "Женщина на войне" получила призы на Каннском кинофестивале, а также участвовала в Одесском кинофестивале.



В украинский прокат картина выйдет 16 августа.