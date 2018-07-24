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Видео Украинский фильм номирован на премию Европарламента

<span class="label red">Видео</span> Украинский фильм номирован на премию Европарламента
Фото: Наш Киев

В украинский прокат картина выйдет 16 августа

24.07.18 59
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Фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона номинирована на награду LUX Prize, которая вручается Европарламентом. Кинолента снята в копродукции Исландии, Украины и Франции, сообщается на сайте премии.

В центре сюжета картины – 50-летняя жительница Исландии по имени Халла, которая  борется против загрязнения экологии и объявляет войну местному заводу.

Также в число номинантов на LUX Prize попала лента "Стикс" Вольфганга Фишера (Германия, Австрия) и документальная картина "Обратная сторона всего" Милы Турайлич (Сербия, Франция, Катар).

За лучший фильм из этих трех будут голосовать члены Европарламента. Победителя наградят 14 ноября во французском Страсбурге. А до того все картины покажут в 28  странах Европы.

Отметим, ранее "Женщина на войне" получила призы на Каннском кинофестивале, а также участвовала в Одесском кинофестивале.

В украинский прокат картина выйдет 16 августа.

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