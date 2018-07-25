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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Игра в наперстки. Кому понравится "Миссия невыполнима: Фоллаут"
<span class="label red">Видео</span> Игра в наперстки. Кому понравится "Миссия невыполнима: Фоллаут"
Фото: Paramount

Видео Игра в наперстки. Кому понравится "Миссия невыполнима: Фоллаут"

В украинских кинотеатрах стартовала "Миссия невыполнима: Фоллаут". Почему шестой фильм популярной шпионской франшизы стоит купленного билета, несмотря на нехватку оригинальности, рассказывает Фокус

25.07.18 123
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Невыполнимые миссии отнюдь не всегда идут по плану. С одного из таких заданий и стартует завязка фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут". Оплошность Итана Ханта (Том Круз) приводит к тому, что в руки весьма опасных личностей попадает ядерное оружие, а мир оказывается под угрозой немыслимого теракта. Теперь суперагенту и его команде нужно в спешном порядке исправить положение, заручившись поддержкой старых и новых союзников, да еще и с врагом из прошлого разобраться.

После неудачных картин "Мумия" и "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся" образ экшен-героя Тома Круза несколько поблек. А что могло исправить ситуацию эффективнее, чем участие в фильме из раскрученной и любимой публикой франшизы? При помощи новой "Невыполнимой миссии" актер доказал, что пороха во всех положенных местах хватает и у него, и у самой шпионской эпопеи. Хотя без кочек на дороге не обошлось.

Девушки Ханта в беды не попадают, а сами их с легкостью устраивают

Украденное ядерное оружие и таинственные террористические организации, двойные агенты и роковые красотки, экзотические страны и судьбы миллионов в руках единиц. Такой набор штампов вполне мог бы оказаться в сценарии, написанном искусственным интеллектом, после предварительного ознакомления с парой частей "бондианы". Однако именно такие шаблоны создатели "Миссия невыполнима: Фоллаут" положили в основу картины.

Все это щедро залили раствором из пафоса и драматизма. Новая "Миссия" не упирает на юмор, как нынче модно. Напротив, фильм старается заставить зрителя с максимальной серьезностью относиться к происходящему на экране, лишь изредка смягчая напор нехитрыми остротами.

В эпицентре действа находится Круз, чья фигура должна вызывать у женских персонажей восхищение, а у мужских – безграничное уважение или зависть и ненависть. И хотя Генри Кавилл (Август Уокер), Ванесса Кирби (Белая вдова), Саймон Пегг (Бенджи Данн) и другие актеры умело раскрывают образы своих героев, по большей части им остается довольствоваться малой частью одеяла, оставляемой агентом Хантом.

Генри Кавилл хотел исполнить прыжок с 7-километровой высоты, но ему отказали

Впрочем, любой недочет или перегиб картины меркнет и бледнеет в ту самую секунду, когда начинается экшен. Здесь есть и схватки, напоминающие четко поставленный танец, и погони, от которых спина непроизвольно вжимается в кресло, и трюки, после которых не сразу вспоминаешь, что нужно дышать.

Конечно, зрелищный блокбастер должен обладать набором подобных активов, но учитывая, что действие происходит не в далеких галактиках, а в центре находятся не герои в плащах и трико, картинка выглядит более чем натуральной. Более того, многие трюки в картине исполнялись без помощи зеленого экрана. Том Круз для съемок освоил пилотирование вертолета и заработал травму ноги в погоне за реалистичностью. А для самоличного исполнения прыжка с 7-километровой высоты актер провел год в тренировках.

Сейчас Том Круз сломает лодыжку

Даже будь в картине пара-тройка подобных сцен, этого бы хватило, чтобы назвать ее зрелищной. Однако они в новой "Миссии" занимают львиную долю экранного времени, благодаря чему 2,5 часа в кресле пролетают почти незаметно.

"Фоллаут" напоминает ловкую игру в наперстки. Конечно, угадать, где именно окажется шарик не сложно, но наблюдать за тем, как быстро и проворно ведущий тасует емкости, крайне увлекательно. Сюжет картины можно упрекнуть в недостатке оригинальности, но на фоне изощренности, с которой ее создатели подошли к подготовке экшен-составляющей, этот изъян кажется вполне простительным. Да и главная звезда фильма своей преданностью делу заслужила тянуть одеяло на себя  с такой силой, с какой заблагорассудится.

Стоит ли смотреть "Миссия невыполнима: Фоллаут"?

Да, если:

- Вам хочется посмотреть, как Том Круз в свои 56 творит на экране совершенно безумные вещи;

- Вы прикипели к франшизе еще в 1996-м году, когда Итан Хант поймал на весу каплю пота;

- Вы считаете, что хороший трюк, исполненный живым человеком, заткнет за пояс любую графику, и жалеете, что такое в последнее время встречается нечасто.

Нет, если:

- Вы думаете, что в том трухлявом сарае, откуда кинозлодеи постоянно крадут ядерное оружие, пора бы сменить замки и вообще проверить, что там еще осталось;

- Вы так и не придумали разумного объяснения тому, почему экранные шпионы делают все, чтобы привлечь к себе побольше внимания.

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