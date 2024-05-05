История романов Тома Круза: от Николь Кидман, Шер и Кэти Холмс до Эльсины Хайровой (фото)

Актер "Миссия невыполнима" был женат трижды и имел много любовных отношений. В последний раз у него были отношения с российской светской львицей Эльсиной Хайровой.

Related video

У знаменитого голливудского актера Тома Круза, безусловно, было много громких и широко разрекламированных романтических отношений. Он считается одним из самых известных сердцеедов Голливуда. Его личная жизнь привлекает значительное внимание поклонников, сообщает Hello.

Нынешний статус 61-летнего актера пока останется загадкой, но в прошлом он был романтически связан со многими звездами первой величины.

Том Круз и Ребекка Де Морнэй

Том Круз и Ребекка Де Морнэй Фото: Getty Images

Том и Ребекка познакомились во время съемок ставшего уже классическим прорывного фильма Тома "Рискованный бизнес". Премьера фильма состоялась в 1983 году. Как пара они были вместе чуть больше двух лет. Рассталась Круз и Де Морнэй в 1985 году.

Том Круз и Шер

Том Круз и Шер Фото: Getty Images

Хотя их отношения длились недолго, в 2013 году хитмейкер "Believe" рассказала, что ее роман с Томом в 1985 году был незабываемым. Она внесла Круза в список "пятерки лучших любовников" за всю историю.

Том Круз и Мими Роджерс

Том Круз и Мими Роджерс Фото: Getty Images

Мими — первая жена Тома. Они встретились на званом обеде в 1985 году и связали себя узами брака на частной свадьбе в северной части штата Нью-Йорк 9 мая 1986 года , когда Мими был 31 год, а Тому — 24.

Спустя три года спустя, в 1990 году, они развелись. Эти отношениях Круз охарактеризовал так: "С тех пор, как я был с ней, это во многом открыло меня. Я думаю, это помогло мне стать лучше. Мы прожили большую часть жизни вместе. Мы делили все, что есть в жизни".

Том Круз и Николь Кидман

Том Круз и Николь Кидман

Том и Николь познакомились во время работы над "Днями грома", премьера которого состоялась в 1990 году. В этом же году они связали себя узами брака. Актеры также работали вместе над фильмами "Далеко-далеко" в 1992 году и "С широко закрытыми глазами" в 1999 году. Пара усыновила детей Изабеллу Джейн и Коннора Энтони в 1992 и 1995 годах соответственно.

Том Круз и Николь Кидман с приемными детьми Фото: Getty Images

В 2001 году Том и Николь окончательно расстались. После развода в 2002 году Николь призналась, что она "безумно, страстно влюбилась" в своего бывшего мужа. "Он практически сбил меня с ног. И, как это бывает, когда ты влюбляешься, я забыла о всех своих планах в жизни", — поделилась актриса.

Том Круз и Пенелопа Крус

Том Круз и Пенелопа Крус Фото: Getty Images

У Тома и Пенелопы завязался роман во время работы над фильмом "Ванильное небо" в 2001 году. Затем они дебютировали на красной дорожке на премьере фильма "Мандолина капитана Корелли" в августе того же года. Отношения пары продлились около трех лет, в 2004 году они расстались.

Том Круз и Кэти Холмс

Том Круз и Кэти Холмс Фото: Getty Images

Том и Кэти впервые начали встречаться в 2005 году – Кэти было 27, а Тому 43. Через семь недель после первой встречи они были помолвлены.

В брак Том и Кэтивступили в ноябре того же года на саентологической церемонии в замке Одескальки в Браччано, Италия. В начале того же года, в годовщину их первого свидания, 18 апреля 2006 года, у них родилась первая и единственная дочь Сури. Пара объявила о своем разводе в июне 2012 года, что, по общему мнению, стало для Тома шоком.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

У него также были короткие интрижки с такими звездами, как Мелисса Гилберт и Хизер Локлир. Том также недавно спровоцировал слухи о романе с Шакирой после того, как их заметили на гонке Формулы-1 в Майами, но из этого ничего не вышло.

Том Круз и Шакира Фото: Getty Images

Том Круз и Эльсина Хайрова

Эльсина Хайрова Фото: instagram.com/elsina_k

О его слухах о романе с росийской светской львицей Эльсиной Хайровой впервые стало известно в конце прошлого года. Они были замечены вместе на вечеринке в Лондоне в декабре. Олигарх Дмитрий Цветков, бывший муж Эльсины, предупредил звезду "Миссия невыполнима", что он должен быть готов "держать свой кошелек широко открытым", потому что у Эльсины "дорогой и роскошный вкус". Однако, после знакомства Круза с детьми Харовой, появились слухи, что они расстались.

Напомним, ранее Фокус писал о новом романе Тома Круза, самой Эльсине и ее бывшем супруге. Дмитрий Цветков сейчас занимается бриллиантами и даже открыл модный бутик в Лимасоле. А ранее он был втянут в скандал с разработкой российского беспилотника "Альтиус".