Музыкальная группа из США Twenty One Pilots сняла в Киеве клип на песню Nico And The Niners. Видеоработа набрала за сутки более двух миллионов просмотров на YouTube-канале коллектива, передает РБК.



Съемки проходили около одного из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко, а также в помещении факультета кибернетики. К съемкам была привлечена украинская продакшн-компания Radioaktive Film.





По сюжету клипа, группа бунтарей пытается бороться с епископами, которые правят людьми, лишая их надежды и свободы.

Коллектив Twenty One Pilots в 2017 году был удостоен одной из престижнейших в мире музыкальных наград - премии Grammy. Они лидировали в номинации "лучший поп-дуэт" с композицией Stressed Out.

Ранее сообщалось, что украинка Саша Самсонова сняла клип "Wild Hearts Can't Be Broken" для американской певицы Pink.