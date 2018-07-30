Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом сообщает Коммерсант.
Прощание с писателем прошло в Центральном доме литераторов
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Среди пришедших проститься с Владимиром Войновичем были писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, журналист Борис Вишневский, драматург Александр Гельман и другие известные деятели культуры и искусства.
Отметим, Владимир Войнович считал, что война на Донбассе приведет к развалу России и Украины.
Напомним, Владимир Войнович умер в субботу, 28 июля в возрасте 85 лет.