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Главная » Стиль жизни » Культура » Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС

Прощание с писателем прошло в Центральном доме литераторов

30.07.18 80
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Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает Коммерсант.

Прощание с писателем прошло в Центральном доме литераторов

Среди пришедших проститься с Владимиром Войновичем были писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, журналист Борис Вишневский, драматург Александр Гельман и другие известные деятели культуры и искусства.

Отметим, Владимир Войнович считал, что война на Донбассе приведет к развалу России и Украины.

Напомним, Владимир Войнович умер в субботу, 28 июля в возрасте 85 лет.

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