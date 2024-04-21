"Умер у меня на руках": Виталий Капранов раскрыл детали смерти брата Дмитрия

Дмитрий Капранов ушел из жизни в возрасте 56 лет 16 апреля 2024 года. Его брат-близнец призвал людей учиться делать искусственное дыхание.

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Украинский публицист Виталий Капранов рассказал, как пытался спасти брата-близнеца Дмитрия перед внезапной смертью. Подробностями трагедии общественный деятель поделился в Facebook.

"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта", — отметил Виталий Капранов.

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Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов: что известно

Публицист и блогер отметил, что стоит учиться оказывать первую помощь, в частности делать искусственное дыхание. Покойный Дмитрий в свое время дважды успешно реанимировал людей. Это происходило на улице случайно.

"Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", — отметил Виталий Капранов.

В частности, общественный деятель поблагодарил за поддержку на фоне смерти близкого человека.

Виталий Капранов раскрыл детали смерти брата-близнеца Фото: скріншот

Дмитрию Капранову было 56 лет. Он ушел из жизни 16 апреля 2024 года.

Вместе с братом Виталием покойный написал ряд романов, создал издательство "Зеленый пес", вел YouTube-канал об истории Украины. Братья родились в Молдове, детство провели в Очакове Николаевской области. В начале 90-х жили в Москве, где были активными участниками украинского диаспорного движения. В Украину вернулись в 1998 году и стали популяризаторами украинской культуры.

С 24 февраля 2022 года писатели боролись с российскими оккупантами в рядах полка "Азов", защищая Киевскую область. Впоследствии они вернулись к гражданской жизни.

Братья Капрановы

Напомним, литератор и близкий друг покойного Сашко Лирник (Александр Власюк) рассказал о последней встрече с Дмитрием Капрановым.

Также Фокус писал о церемонии прощания с Дмитрием Капрановым в Михайловском соборе в Киеве.