"Помер у мене на руках": Віталій Капранов розкрив деталі смерті брата Дмитра

Дмитро Капранов пішов із життя у віці 56 років 16 квітня 2024 року. Його брат-близнюк закликав людей учитися робити штучне дихання.

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Український публіцист Віталій Капранов розповів, як намагався врятувати брата-близнюка Дмитра перед раптовою смертю. Подробицями трагедії громадський діяч поділився у Facebook.

"Дмитро помер у мене на руках. Я робив йому штучне дихання і масаж серця, але на жаль, це було безсенсовно, бо порвалася аорта", — зазначив Віталій Капранов.

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Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов: що відомо

Публіцист та блогер наголосив, що варто вчитися надавати першу допомогу, зокрема робити штучне дихання. Покійний Дмитро свого часу двічі успішно реанімував людей. Це ставалося на вулиці випадково.

"Так що вчіться робити штучне дихання. Якщо немає таких важких випадків, як розрив аорти, це може врятувати", — зазначив Віталій Капранов.

Зокрема, громадський діяч подякував за підтримку на фоні смерті близької людини.

Віталій Капранов розкрив деталі смерті брата-близнюка Фото: Скріншот

Дмитру Капранову було 56 років. Він пішов із життя 16 квітня 2024 року.

Разом із братом Віталієм покійний написав низку романів, створив видавництво "Зелений пес", вів YouTube-канал про історію України. Брати народилися в Молдові, дитинство провели в Очакові Миколаївської області. На початку 90-х жили в Москві, де були активними учасниками українського діаспорного руху. В Україну повернулися 1998 року і стали популяризаторами української культури.

З 24 лютого 2022 року письменники боролися з російськими окупантами в лавах полку "Азов", захищаючи Київщину. Згодом вони повернулися до цивільного життя.

Брати Капранови

Нагадаємо, літератор і близький друг покійного Сашко Лірник (Олександр Власюк) розповів про останню зустріч з Дмитром Капрановим.

Також Фокус писав про церемонію прощання з Дмитром Капрановим у Михайлівському соборі в Києві.