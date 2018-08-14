Умер автор Чебурашки писатель Эдуард Успенский

Писатель умер в возрасте 80 лет

В Москве в возрасте 80 лет скончался известный российский писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь.

"К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - сказала она.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.

Напомним, 6 августа во Франции умер известный шеф-повар Жоэль Робюшон. В общей сумме его рестораны получили 32 мишленовские звезды.