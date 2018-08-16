Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Мадонне мировой поп-музыки исполнилось 60 лет

Видео Мадонне мировой поп-музыки исполнилось 60 лет

<span class="label red">Видео</span> Мадонне мировой поп-музыки исполнилось 60 лет
Фото: Tv.ua

Она стала одной из первых музыкантов-женщин, сделавших успешную карьеру на крупном лейбле и не потерявших творческий или финансовый контроль

16.08.18 294
000

Сегодня свой 60-й день рождения празднует одна из икон мирового шоу-бизнеса Мадонна. 

Она родилась 16 августа 1958 в городе Бэй-Сити на Среднем Западе США. Переехав в Нью-Йорк в 1978 году ради карьеры в танцевальной труппе, Мадонна сначала стала участницей рок-групп, а потом успешной сольной исполнительницей и автором песен.

Она стала одной из первых музыкантов-женщин, сделавших успешную карьеру на крупном лейбле и не потерявших творческий или финансовый контроль. 

Дебютный альбом Мадонны с одноименным названием вышел в 1983 году на лейбле Sire и стал первым в череде успешных альбомов автора/певицы. На ее счету рекордные 20 статуэток MTV Video Music Awards и 7 премий Грэмми, в том числе в престижных номинациях за альбомы Ray of Light и Confessions on a Dance Floor.

У певицы много рекордов чартов и хитов, достигших первого места главных музыкальных чартов, среди которых самыми успешными стали песни Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Music, Hung Up и 4 Minutes.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Океан Ельзи представил сингл Скільки насЛайма Вайкуле рассказала, когда приедет в КрымМуж Валерии предложил Вайкуле стать как Кикабидзе
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17215
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11943
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12889
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22657
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13283
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29632
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15846
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27601
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6684
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15933
  1. NASA потеряло марсоход 14333 / 16080
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6009 / 12367
  3. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4348 / 4973
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3973 / 46212
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3721 / 5332
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3362 / 3822
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3199 / 3650
  8. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2631 / 2990
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2243 / 12232
  10. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2014 / 3160
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 40 / 46212
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16080
  3. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 2098
  4. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 8 / 3650
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 8 / 1486
  6. Ученые выяснили, когда время течет назад 7 / 12367
  7. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4973
  8. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 832
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 900
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3822
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.