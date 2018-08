Сегодня свой 60-й день рождения празднует одна из икон мирового шоу-бизнеса Мадонна.

Она родилась 16 августа 1958 в городе Бэй-Сити на Среднем Западе США. Переехав в Нью-Йорк в 1978 году ради карьеры в танцевальной труппе, Мадонна сначала стала участницей рок-групп, а потом успешной сольной исполнительницей и автором песен.

Она стала одной из первых музыкантов-женщин, сделавших успешную карьеру на крупном лейбле и не потерявших творческий или финансовый контроль.

Дебютный альбом Мадонны с одноименным названием вышел в 1983 году на лейбле Sire и стал первым в череде успешных альбомов автора/певицы. На ее счету рекордные 20 статуэток MTV Video Music Awards и 7 премий Грэмми, в том числе в престижных номинациях за альбомы Ray of Light и Confessions on a Dance Floor.

У певицы много рекордов чартов и хитов, достигших первого места главных музыкальных чартов, среди которых самыми успешными стали песни Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Music, Hung Up и 4 Minutes.