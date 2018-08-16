В отборе на "Оскар" участвую 6 украинских фильмов

Украинский Оскаровский комитет опубликовал список из 6 фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Об этом сообщается на странице комитета в Facebook в четверг, 16 августа.
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В число претендентов на номинацию на Оскар вошли:
"Брама" Владимира Тихого;
"Вулкан" Романа Бондарчука;
"Донбасс" Сергея Лозницы;
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева;
"Когда падают деревья" Марыси Никитюк;
"Миф" Леонида Кантера.
Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа. В этот день в кинотеатре "Жовтень" состоится его пресс-показ.
Отметим, с 2019 года американская киноакадемия будет выбирать и награждать "Лучший популярный фильм". Таким образом, премия "Оскар" получит еще одну номинацию.