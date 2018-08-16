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Главная » Стиль жизни » Культура » В отборе на "Оскар" участвую 6 украинских фильмов

В отборе на "Оскар" участвую 6 украинских фильмов

В отборе на "Оскар" участвую 6 украинских фильмов
Фото: Informburo.kz

Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа

16.08.18 39
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Украинский Оскаровский комитет опубликовал список из 6 фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Об этом сообщается на странице комитета в Facebook в четверг, 16 августа.

В число претендентов на номинацию на Оскар вошли:

"Брама" Владимира Тихого;

"Вулкан" Романа Бондарчука;

"Донбасс" Сергея Лозницы;

"Киборги" Ахтема Сеитаблаева;

"Когда падают деревья" Марыси Никитюк;

"Миф" Леонида Кантера.

Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа. В этот день в кинотеатре "Жовтень" состоится его пресс-показ.

Отметим, с 2019 года американская киноакадемия будет выбирать и награждать "Лучший популярный фильм". Таким образом, премия "Оскар" получит еще одну номинацию.

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