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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Умерла Арета Франклин - величайшая певица в истории по версии Rolling Stone

Видео Умерла Арета Франклин - величайшая певица в истории по версии Rolling Stone

<span class="label red">Видео</span> Умерла Арета Франклин - величайшая певица в истории по версии Rolling Stone
Фото: Atlantic Records

"Королева соула" скончалась на 76 году жизни

16.08.18 61
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В четверг, 16 августа, в США в возрасте 76 лет скончалась легендарная певица в стиле ритм-энд-блюз, соул и джаз Арета Франклин. Об этом сообщает  Associated Press и журнал Rolling Stone со ссылкой на агента певицы Гвендолин Куинн.

Певица скончалась у себя дома в Детройте после тяжелой болезни.

"Франклин ... скончалась в четверг утром, 16 августа, в 9:50 в своем доме в Детройте, штат Мичиган, в окружении семьи и близких. В один из самых мрачных моментов нашей жизни мы не можем найти соответствующие слова, чтобы выразить боль в нашем сердце. Мы потеряли матриарха и камень нашей семьи. Любовь, которую она питала к своим детям, внукам, племянницам, племянникам и двоюродным братьям, не знала границ", - сказала Куинн.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак поджелудочной железы. В последний раз она выступила на сцене мероприятия фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в ноябре 2017 года.

Франклин называли "королевой соула". Авторитетный американский журнал в жанре поп-музыки Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории. В 1987 году Арета стала первой женщиной, чье имя появилось в Зале славы рок-н-ролла. За свою карьеру она получила 20 наград "Грэмми".

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