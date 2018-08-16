В четверг, 16 августа, в США в возрасте 76 лет скончалась легендарная певица в стиле ритм-энд-блюз, соул и джаз Арета Франклин. Об этом сообщает Associated Press и журнал Rolling Stone со ссылкой на агента певицы Гвендолин Куинн.

Певица скончалась у себя дома в Детройте после тяжелой болезни.

"Франклин ... скончалась в четверг утром, 16 августа, в 9:50 в своем доме в Детройте, штат Мичиган, в окружении семьи и близких. В один из самых мрачных моментов нашей жизни мы не можем найти соответствующие слова, чтобы выразить боль в нашем сердце. Мы потеряли матриарха и камень нашей семьи. Любовь, которую она питала к своим детям, внукам, племянницам, племянникам и двоюродным братьям, не знала границ", - сказала Куинн.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак поджелудочной железы. В последний раз она выступила на сцене мероприятия фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в ноябре 2017 года.

Франклин называли "королевой соула". Авторитетный американский журнал в жанре поп-музыки Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории. В 1987 году Арета стала первой женщиной, чье имя появилось в Зале славы рок-н-ролла. За свою карьеру она получила 20 наград "Грэмми".