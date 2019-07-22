Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Песней XXI века в Британии стала Chasing Cars
2019-07-22 04:35:23
Фото: Sky News
Композиция группы Snow Patrol заняла шестое место в официальном чарте синглов
Песня Chasing Cars рок-группы Snow Patrol.
Как сообщает издание Billboard со ссылкой на данные компании по лицензированию музыки PPL, выпущенная в 2006 году песня звучала на радио чаще остальных.
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Она заняла шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и была в топ-75 в течение 94 недель. В этом году его признали 14-м самым продаваемым синглом.
Как ранее сообщал Фокус:
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