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Песней XXI века в Британии стала Chasing Cars

2019-07-22 04:35:23

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Песней XXI века в Британии стала Chasing Cars

Фото: Sky News

Композиция группы Snow Patrol заняла шестое место в официальном чарте синглов

Песня Chasing Cars рок-группы Snow Patrol.

Как сообщает издание Billboard со ссылкой на данные компании по лицензированию музыки PPL, выпущенная в 2006 году песня звучала на радио чаще остальных.

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Она заняла шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и была в топ-75 в течение 94 недель. В этом году его признали 14-м самым продаваемым синглом.

Как ранее сообщал Фокус:

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