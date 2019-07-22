Песней XXI века в Британии стала Chasing Cars

Композиция группы Snow Patrol заняла шестое место в официальном чарте синглов

Песня Chasing Cars рок-группы Snow Patrol.

Как сообщает издание Billboard со ссылкой на данные компании по лицензированию музыки PPL, выпущенная в 2006 году песня звучала на радио чаще остальных.

Она заняла шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и была в топ-75 в течение 94 недель. В этом году его признали 14-м самым продаваемым синглом.

Как ранее сообщал Фокус: