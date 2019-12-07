Мамин суп и папин борщ. 7 лучших видеоклипов декабря (видео)

Декабрьская музыка пахнет хвоей, апельсинами и папиным борщом

Zedd & Kehlani – Good Thing

Популярную нынче в клипмейкерстве тему униженных и оскорблённых работниц сферы обслуживания в очередной раз использовал Уоррен Фу (Warren Fu) для клипа на песню Good Thing. Zedd, он же Антон Заславский (немецкий диджей саратовского происхождения), играет роль ресторанного музыканта. Кейлани там же работает официанткой. Она вынуждена терпеть приставания богатых стариков и дамские истерики. Напрашивается вывод, что роли в поп-культуре расписаны задолго до того, как общество стало толерантнее в вопросах сексизма и эйджизма. А вот дерзкий финал, вкладывающий Золушке нож в руки, стал возможен только сейчас.

ТНМК – "Історія України за 5 хвилин"

Хочешь привлечь внимание младшего поколения — не читай мораль, читай рэп. Именно так поступило Министерство информационной политики Украины — позвало "Танок на майдані Конго" начитать пятиминутный дайджест истории Украины от динозавров до наших дней — до войны на Донбассе. Стихи для этого проекта написал озорной поэт Артём Полежака, текст прочитал Олег Михайлюта. Карандашная анимация Сашка Даниленко добавила и без того задорной песне живости школьных тетрадных маргиналий. А хлёсткость текста уже привлекла в комментарии на YouTube российских ботов, украинских старшеклассников и белорусских патриотов.

Alyona Alyona – "Мамин суп"

Ладно Том Йорк, но откуда столько сюрреализма в работе украинской рэперши Alyona Alyona? Как вообще можно было повторяющуюся фразу "Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ" нанизать на абсурдистский диалог двух мужчин, прокрученный реверсом? Как можно было разместить их в соседней с кухней комнате с белыми стенами и заставить проговаривать фразы о восприятии действительности, свободы управления этой действительностью и прочей философской лабуды, выносящей слушателям мозг? И, наконец, каким образом этот странный клип набрал полмиллиона просмотров на YouTube? Феномен, как и сама Alyona Alyona.

Selena Gomez – Lose You To Love Me

106 миллионов просмотров на YouTube только за первые 11 дней — это многовато даже для такой мегастар, как Селена Гомез. Чёрно-белый клип британской клипмейкерши Софи Мюллер подчёркнуто прост: просто Селена, просто поёт, сидя в комнате. Да и снят он не на голливудскую оптику, а на новую модель смартфона iPhone 11 Pro. От этой простоты появляется эффект церковной исповеди на веб-камеру. Ах да, для достижения этой кажущейся простоты понадобилось одних только авторов слов и музыки аж пять: Селена Гомес, Джули Майклз, Джастин Трантер, Матиас Ларссон, Робин Фредрикссон. Ну и один Джастин Бибер — для посвящения.

Thom Yorke – Last I Heard

От Тома Йорка простых интонаций и понятных сюжетов ждать не приходится. Но любим мы его не только за это. Как себя чувствует одинокий астронавт, блуждая по мрачному инопланетному городу? А если у его жителей тряпки вместо лиц? А если город накрывает постапокалиптическими ветрами и пожарами? Том Йорк видит такие сны постоянно — с них сюжет и списан. Клип производит гипнотический эффект благодаря работе нью-йоркской экспериментальной студии Art Camp и режиссёра Саада Мусаджи. Но главный кайф работы — однозначно в потустороннем голосе самого Йорка и странной, никак не совпадающей с ним электронике.

Robbie Williams & Jamie Cullum – Merry Xmas Everybody

Уже начали наряжать ёлку? Тогда Робби Вильямс спешит к вам. Не одна и даже не две песни, а целый рождественский альбом The Christmas Present от короля вокальной пантомимы Робби. Да-да, в новогодних клипах он корчит рожи, как Джим Керри в "Маске". Добавьте сюда размах и пафос Фрэнка Синатры и получите ту гремучую смесь, которую мы все будем подсыпать друг другу в новогодний коктейль. Дегустацию можно устроить уже сейчас благодаря каверу на песню Merry Xmas Everybody группы Slade, вышедшую в 1973 году. Его Робби записал вместе с британским поп-джазовым певцом и пианистом Джейми Каллумом.

Dua Lipa – Don't Start Now

Подборка 15-секундных роликов в Instagram, где Дуа Липа поёт и красиво переворачивается на столе, подогрела интерес к премьере этой, в общем, довольно предсказуемой для стиля певицы композиции. Британская исполнительница албанского происхождения предстаёт в привычном для себя танцевальном амплуа. Откровенный жёлтый топ придаёт танцам зрелищности, и это главное выразительное средство в клипе — в такой приятной тесноте ночных заведений, как в этом ролике, даже бёдрами как следует не повиляешь. Впрочем, цель у девушки совсем другая: промурлыкать "Не появляйся, не выходи, не начинай заботиться обо мне сейчас".