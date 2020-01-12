От Аль Пачино до Эдди Мерфи. Три фильма, снятые мегазвездами, о мегазвездах, с участием мегазвезд

Мартин Скорсезе ставит точку в истории своих криминальных эпосов, Эдди Мерфи возвращается с ролью чуть ли не всей его карьеры, а Лулу Ванг снимает спокойную семейную драму. Что у них общего? Все эти истории об осени жизни, но подходы в них совершенно разные: подвести итог, попрощаться, начать заново

Ирландец / The Irishman

США, криминальная сага, 209 мин.

Режиссёр: Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель

Рейтинги: IMDB — 8.3, Rotten Tomatoes — 96%

Гигантский криминальный эпос Мартина Скорсезе, описывающий события примерно четырёх десятилетий. В его центре — Фрэнк Ширан, американец ирландского происхождения, проделавший впечатляющую карьеру в американском криминальном мире. "Ирландец" начинает его историю с конца 1950-х, когда он, водитель грузовика, знакомится с боссом филадельфийской мафии. И вот он уже убийца "семьи", а ещё через несколько лет — личная нянька Джимми Хоффы, главы мощнейшего профсоюза США, втихую и без процентов ссужающего мафии гигантские суммы денег.

Мартин Скорсезе снимает истории взлёта и падения персонажев криминального мира около 50 лет. До определённой степени "Ирландец" выглядит повторением давно пройденного материала: жестокие убийства, политика, грязные деньги и обязательные Роберт Де Ниро с Джо Пеши на первом плане. Но в то же время эта картина — безжалостное сведение счётов и точно конец всем гангстерским эпопеям режиссёра. Безжалостное потому, что Скорсезе не убивает своих гангстеров. Он даёт им возможность состариться и подвести итог собственной жизни.

Прощание / The Farewell

США, Китай, семейная драма, 100 мин.

Режиссёр: Лулу Ванг

В ролях: Аквафина, Чжао Шужень, Ци Ма, Дайана Лин

Рейтинги: IMDB — 7.8, Rotten Tomatoes — 99%

Билли — китаянка, в шесть лет уехавшая с семьёй в США. К своим "чуть за 30" она настоящая жительница Нью-Йорка, самостоятельная и независимая. Когда её семья узнаёт, что бабушка Билли по имени Най Най, живущая в Китае, больна раком последней стадии, та придумывает предлог, чтобы поехать с ней попрощаться. Семья решила не говорить бабушке о её болезни до последнего момента. Это значит, что никто из приехавших в действительности попрощаться не сможет, что Билли трудно понять. Предлог для поездки делает встречу ещё более невыносимой для всех собравшихся, потому что он радостный. Это свадьба.

Герои, оказавшиеся между двумя странами и мировоззрениями, в последнее десятилетие стали очень популярны в кино, но "Прощание" поместило их в действительно интересный конфликт. Его происхождению мы обязаны самой жизни — фильм отчасти основан на реальной истории режиссёра картины. Это тихое кино Лулу Ванг фигурирует в большинстве списков лучших фильмов года по версии мировых изданий. Это уверенно поставленный фильм, где продумано всё, даже название, заставляющее переоценить посыл фильма лишь после самого последнего кадра.

Моё имя — Долемайт / Dolemite Is My Name

США, невероятно смешная правда, 117 мин.

Режиссёр: Крейг Брюэр

В ролях: Эдди Мерфи, Уэсли Снайпс, Давин Джой Рэндольф, Снуп Дог

Рейтинги: IMDB — 7.4, Rotten Tomatoes — 97%

Руди глубоко за 40, он работает продавцом пластинок в магазинчике в Лос-Анджелесе начала 1970-х и даже близко не может похвастаться стройной фигурой. Господи, как это случилось?! Ведь он мечтал о карьере стендап-комика, певца, да кого угодно, он обязан был стать знаменитостью. И где его мечты сейчас? Они на свалке, и, как ни удивительно, фактически оттуда их Руди и достаёт. Услышав не очень трезвые прокламации постоянно шатающегося у магазина бездомного, он решает на их основе создать сценический персонаж Долемайта. И этот Долемайт становится легендой.

Самое поразительное, что практически всё в этом фильме — чистая правда. Руи Рэй Мур — культовая личность для темнокожего населения США. Это практически официальный крёстный отец рэпа, который выпустил несколько пластинок в 1970-е со своими декламациями предельно неприличного содержания, а затем в 1975 году снял фильм "Долемайт". Как вы понимаете, он не был Мартином Скорсезе. Это кино вовсю сравнивают с "Эд Вуд" Тима Бёртона. Не только потому, что у обоих фильмов одни и те же сценаристы или что в их центре — съёмки фильмов. Обе картины — удивительные истории людей, талант которых в кино выглядел сомнительным, но любовь к своему делу была бесконечной.