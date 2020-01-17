Музыка из "Шерлок Холмса" и "Плохие дороги" на Левом берегу. Что нельзя пропустить на выходные

Топ-5 культурных событий выходных от Фокуса

Кино. Специальный показ фильма "Мої думки тихі" при участии актеров и режиссера

Кинокомедия "Мої думки тихі" - одна из самых нашумевших украинских киноновинок последнего времени. Полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича был отмечен на фестивале в Карловых Варах Специальной премией жюри. Украинская премьера фильма состоялась летом 2019 года на Одесском международном кинофестивале, где ""Мої думки тихі" взяли приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм. Также лента получил награду национальной премии кинокритиков КІНОКОЛО как "Открытие года", отдельно была отмечена исполнительница главной женской роли Ирма Витовская.

И вот, после всех путешествий по кинофестивалям, фильм, наконец, выходит в украинский прокат. В эти выходные в "Жовтне" его будет представлять команда создателей: режиссер Антонио Лукич, продюсер Дмитрий Суханов, а также исполнители главных ролей Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Когда: суббота, 11 января. Начало в 14.25

Где: кинотеатр "Жовтень", ул. Константиновская, 26

Цена: от 65 грн

Кураторская экскурсия по выставке "Подолання гравітації"

В "Мыстецком Арсенале" в эти выходные заканчивается выставка, посвященная жизни и творчеству Параски Плитки-Горицвит. Если вы по каким-то причинам еще не успели посетить ее и познакомиться с феноменом народной художницы из гуцульского села Криворивня, то лучший способ это сделать – сходить на экскурсию с куратором выставки Катериной Радченко. Она расскажет не только о судьбе и жизни Параски Плитки-Горицвит, но и о работе над экспозицией в "Арсенале", а также фотоархиве художницы и ее творческих экспериментах.

Где: "Мыстецкий Арсенал", ул. Лаврская, 12

Когда: воскресенье, 19 января, начало в 14.00.

Цена: вход на экскурсию – по билету на выставку (полный – 80 грн, льготный – 40 грн)

Музыка. Концерт The best of Hans Zimmer

В доме офицеров дадут концерт музыки одного из ведущих современных голливудских композиторов Ханса Циммера.

Циммер – автор саундтреков к множеству голливудских блокбастеров: среди них "Человек дождя", "Пираты карибского моря", "Гладиатор", "Интерстеллар", "Шерлок Холмс", "Бетмен" и др. Музыку в исполнении Национального академического духового оркестра будут сопровождать визуальным рядом на большом экране.

Где: дом офицеров, ул. Грушевского, 30/1

Когда: суббота, 18 января, начало в 29.00

Цена: билеты – от 200 грн

Театр. "Плохие дороги" в театре на Левом берегу Днепра

Удача – это когда в театре на Левом берегу Днепра дают "Плохие дороги" Тамары Труновой. Большая удачи – это когда за пару дней до спектакля на него есть билеты. А раз так, то нет вообще никаких причин не пойти в театр вечером в пятницу.

Впрочем, отвлечься от рабочей недели и расслабиться зрителям едва ли светит. Постановка Труновой по пьесе авторки сценария "Киборгов", драматурга Натальи Ворожбит – самое сильное на сегодняшний день высказывание о текущей войне на Донбассе в украинском театре.

"Плохие дороги" – шесть пронзительных историй о жизни людей во время войны. Это не героический миф о войне и не патриотическая агитка. Война здесь – настоящая, а ее влияние на жизни людей – на первом плане.

Где: Киевский академический театр на Левом берегу Днепра

Когда: пятница, 17 января, начало в 19.00

Цена: билеты от 105 грн

Лекция об искусстве. "Достеменне і фантастичне. Візії минулого в українському живописі" в NAMU

В главном украинском музее продолжаются субботние лекции об искусстве. Если в прошлые выходные там рассказывали о роли пейзажа в истории украинского искусства, то в эти речь пойдет об исторической картине, которая активно вошла в украинский культурный контекст только в конце XIX столетия. До этого момент свое историческое прошлое художники исследовали через другие жанры – например, тот же пейзаж.

На лекции "Достеменне і фантастичне. Візії минулого в українському живописі" в эту субботу искусствовед Леся Толстова расскажет о жанре исторической картины в украинской живописи, о том, почему период украинского казачества всегда так интересовал художников, и о том, какие сюжеты на эту тематику были наиболее популярны.

Где: Национальный художественный музей Украины/ NAMU, ул. Грушевского, 6

Когда: суббота, 18 января, начало в 14.00

Цена: полный билет – 100 грн, льготный – 50 грн