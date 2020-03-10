Дуэйн Джонсон поплывет по Амазонке: опубликован финальный трейлер "Круиза по джунглям"
2020-03-10 18:11:48
Фильм выходит в прокат 23 июля 2020 года
В интернете появился новый трейлер приключенческого фильма от Disney "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.
Фильм расскажет о капитане корабля, который без особого энтузиазма соглашается помочь известной исследовательнице Лили Хоутон и ее брату.
Блант сыграет исследовательницу дикой природы, которая отправляется в опасное приключение по джунглям Амазонки в поисках дерева, по легенде обладающего целительными свойствами. Компанию девушке составят брат (Джек Уайтхолл) и капитан круизного парохода (Джонсон), согласившийся на это отнюдь не только ради щедрой награды.
Фильм выходит в прокат 23 июля 2020 года.
Как ранее писал Фокус:
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