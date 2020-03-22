Ограбление заправки с последствиями. Три новых фильма для просмотра на карантине

Комедийный триллер, автобиографическая драма и история успеха в мире рестлинга. Все фильмы подборки показывают, сколько неожиданного разнообразия может отыскать кино в теме семьи

«Злодеи»

Villains

США, домашний триллер, 90 минут

Режиссёр: Ден Берк, Роберт Олсен

В ролях: Билл Скарсгард, Майка Монро, Джеффри Донован, Кира Седжвик

Рейтинги: IMDB — 6.2, Rotten Tomatoes — 84%

Какую самую смешную оплошность можно допустить, успешно ограбив только что заправку? Конечно, забыть заправиться! О своей ошибке горе-грабители Мики и Джулз узнают, когда их машина глохнет на лесной дороге, в паре миль от места совершения преступления. К счастью, рядом обнаруживается дом. Надеясь на запасную машину в гараже, наши герои проникают туда, но обнаруживают не совсем то, что ожидали. В подвале дома находится 10-летняя девочка, прикованная наручниками к трубе. А вскоре заявляются хозяева — очень стильно, но по моде 50-летней давности одетая пара. Обе пары не хотят вмешательства полиции, но уже не могут просто так разойтись.

«Здесь есть вспышки насилия и игры разума, и всё это настолько восхитительно эксцентрично, что не хочется, чтобы это прекращалось»

Уильям Биббиани, критик TheWrap

Это, конечно, не первый фильм, когда грабители забираются в дом, в котором хозяева куда страшнее, чем сами преступники. Но это ни в коем случае не мрачный триллер на ту же тему вроде «Не дыши». Да и попадают герои не к маньякам, а скорее к опасным сумасшедшим, одержимым идеей завести детей. Только вот методы у последних не совсем обычные. «Злодеи» похож на ситуационную комедию, приправленную чёрным юмором и странностями хозяев дома, которые не дают соскучиться ни на одну минуту.

«Лапочка»

Honey Boy

Режиссёр: Альма Харель

В ролях: Шайа Лабёф, Лукас Хеджес, Майка Монро, Ноа Джуп

США, травматическая драма о семье, 93 минуты

Рейтинги: IMDB — 7.4, Rotten Tomatoes — 94 %

Молодой популярный актёр Отис Лорт, имеющий проблемы с алкоголем, попадает в аварию, в очередной раз подвергшись аресту за пьяный дебош, и в итоге оказывается в рехабе. Там психолог ставит ему диагноз «посттравматический синдром». Наш герой не верит, но вместе с психологом нехотя начинает разбираться в истоках своей травмы. Оказывается, такое расстройство можно получить не только на войне. Отис возвращается в свои 12, когда он уже был актёром. Мальчика сопровождал отец, ставший причиной его нынешнего состояния.

Режиссёр оскаровского триумфатора «Паразиты» Пон Джун Хо назвал Альму Харель в числе 20 определяющих имён для кино ближайшего будущего

Фильм снят по автобиографическому сценарию Шайи Лабёфа, в жизни которого хватало и легендарных выходок, и алкоголизма, и проблем с наркотиками и в конце концов рехаба. Чтобы вы не сомневались: там ему действительно поставили такой же диагноз, как герою фильма. К счастью, в режиссёры он пошёл не сам, а пригласил хорошую подругу и известного режиссёра-документалиста Альму Харель. Наверное, без неё не было бы ни замечательной игры самого Лабёфа в роли собственного отца, ни Ноа Джупа, играющего детскую версию главного героя, ни интересной операторской работы. Харель сняла очень спокойное и тонкое кино. Здесь нет и не предполагалось шок-контента, но «Лапочка» очень нагляден и убедителен как фильм о том, что родительские объятия могут быть настолько крепкими, что даже способны серьёзно травмировать на всю жизнь.

«Борьба с моей семьёй»

Fighting with My Family

Режиссёр: Стивен Мерчант

В ролях: Флоренс Пью, Ник Фрост, Винс Вон, Дуэн Джонсон

США, Великобритания, смешно и с нежностью о рестлинге, 108 минут

Рейтинги: IMDB — 7.1, Rotten Tomatoes — 93%

История превращения Сарайи Найт, обычной девушки из английского Норвича, в Пейдж — одну из самых знаменитых рестлерш современности. Сарайя на ринге с 13 лет. Когда ты вырос в семье, где мама, папа и оба брата — рестлеры, то вопрос о выборе профессии не стоит. Звучит как драма о дисфункциональной семье, но перед нами абсолютно другое кино. Фильм Стивена Мерчанта — колоритная трагикомедия о рестлинге, этой странной смеси шоу и спорта, и силе семейных ценностей.

Во время съёмок «Форсажа 6» звезда фильма Дуэн Джонсон, мучаясь от бессонницы в три часа ночи, увидел по английскому телевидению документальный фильм «о сумасшедшей семье, все члены которой были рестлерами». Он немедленно захотел сделать о них фильм. Он стал продюсером «Борьбы с моей семьёй» и сыграл там небольшую роль

Картина «Борьба с моей семьёй» имеет все признаки ходульного биографического фильма, созданного на реальных событиях. Но даже с такой удивительной историей в основе эта картина Стивена Мерчанта могла не получиться. Поразительно, как всё меняют увлечённость и удовольствие от процесса. Именно это главное в фильме «Борьба с моей семьёй». Эта история успеха людей, прошедших через трудности, вдохновила на создание остроумного и действительно смешного сценария, а актёры сделали из своих персонажей настоящих, живых людей. Но даже при отличной игре Ника Фроста, Винса Вона и Дуэна Джонсона, который тут играет самого себя доактёрских времён, по-настоящему здесь сияет Флоренс Пью в главной роли.