Мадонна убеждена, что перенесла коронавирус

Певица рассказала, что месяц провела в самоизоляции и готова из нее выйти и проехаться по Нью-Йорку

61-летняя Мадонна убеждена, что уже переболела Covid-19.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Певица рассказала, что месяц провела в самоизоляции и готова из нее выйти и проехаться по Нью-Йорку.

По словам Мадонны, коронавирус у нее прошел бессимптомно и поэтому ей инфекция не угрожает.

"Завтра наступит еще один день, я собираюсь проснуться и буду чувствовать себя по-другому. Итак, завтра, я просто собираюсь покататься на машине, я опущу стекло и вдохну воздух с Covid-19. Вот так! Надеюсь, что будет светить солнце", – говорит Мадонна.

Ранее певица не стала дожидаться позитивного результата теста на COVID-19 и уединилась в собственном особняке. Теперь она публично филосовствует в социальных сетях, лежа в ванной с лепестакми роз.

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